塞爾維亞越勞控中國企業剝削　歐洲議會支持調查

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歐洲議會也呼籲，讓歐盟及相關官員完全自由進入位於塞爾維亞北部小城茲雷尼亞寧（Zrenjanin）的中國玲瓏輪胎公司（Linglong Tire）及其員工宿舍；這家公司雇用約500名越南勞工。
法新社報導，中國近年在塞爾維亞和鄰近的巴爾幹國家投資數十億美元，希望擴大在中歐的經濟版圖。
東、西方之間正在巴爾幹半島爭奪影響力，塞爾維亞在試圖吸引投資人之際，也迅速利用了中國對這個區域的興趣。不過，塞國政府也一再被控於經營管理上賦予中資公司太多自主權。
今年11月，數以百計在中國玲瓏輪胎公司塞爾維亞廠的越南勞工罷工，抗議環境惡劣，並聲稱自己被誘騙來工作，消息登上塞國新聞頭條，引發外界對當地中國投資的質疑。
公民社會、人權團體及媒體報導指出，塞國政府對環境疑慮和可能侵犯人權情事睜一隻眼閉一隻眼。
多名勞工告訴法新社，他們的護照被沒收，「我們的生活像是在牢裡」。塞國一些領導人物則迴避有關玲瓏公司不法行為的控訴。
歐洲議會另在決議中，針對環境領域的嚴重貪腐和法治問題、普遍缺乏透明度，以及基礎設施計畫的環境及社會影響評估表達擔憂。
本月初，塞爾維亞各地有數以千計憤怒的示威民眾上街堵住幹道，原因是政府支持一項准許礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）在塞國開採鋰礦的計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1101217