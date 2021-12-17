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蘇偉碩提反萊豬論述　9年前就遭AIT打臉

▲蘇偉碩提出的論述，早在2012年就遭到AIT新聞稿打臉。（圖／資料照）
▲蘇偉碩提出的論述，早在2012年就遭到AIT新聞稿打臉。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-17 15:57:28

反萊豬人士蘇偉碩今（17）日召開記者會，出示美國研究聲稱餵食萊克多巴胺的豬隻出現攻擊性增加的現象；而血清素代謝物5-HIAA的降低已經在許多研究中被廣泛描述與動物的攻擊行為和人類自殺傾向的生化指標。然而蘇偉碩其實在2012年就曾提過此論述，也在當時就已被AIT打臉，綠營幕僚今日翻出過往AIT的新聞稿直言，「10年前就被打臉，現在還想故技重施？還想混淆誤導民眾嗎？」。

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蘇偉碩今日提及其在2012年時就用過的論述指出，餵食萊克多巴胺的豬隻出現攻擊性增加的現象；而血清素代謝物5-HIAA的降低已經在許多研究中被廣泛描述與 動物的攻擊行為和人類自殺傾向的生化指標。

AIT在2012年時就發出新聞稿表示，有媒體刊登的文中似乎隱射食用萊克多巴胺可能會導致人類產生自殺行為，該文引用由美國農業部農業研究部門（U.S. Agricultural Researcher Service）的研究人員撰寫，並於2010年5月發表在《動物科學學報》（Journal of Animal Science，縮寫為JAS）的線上版。

AIT新聞稿指出，這篇JAS的文章同時引用了另一篇用化學標示物來探討「動物物種的攻擊行為甚至是人類的自殺傾向」的研究報告。但是，在該篇文章中，參與的作者很明顯並未暗示吃了餵食萊克多巴胺的動物肉品和人類的攻擊行為或自殺行為之間有任何關聯。

AIT新聞稿表示，這篇JAS的文章顯然只是在討論動物吃了萊克多巴胺以後可能出現的作用，文中完全未曾討論萊克多巴胺在人類身上產生的效應。僅依照這項研究來暗示兩者之間的關聯是明顯具有科學疏漏的報導，而且完全不爲該項研究所支持。

對於蘇偉碩今日的發言，綠營資深幕僚特別找出2012年AIT新聞稿確認，蘇偉碩這項訊息，早在2012年AIT已澄清說明過，該幕僚也感嘆，到了2021年公投前夕，蘇是又想利用片段不完全的訊息，玩弄移花接木手法，來混淆民眾視聽、誤導民眾投票意向嗎？

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