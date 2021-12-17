「媽祖感應說」扯上林秉樞 顏寬恒諷林佳龍是造神影武者
前交通部長林佳龍「媽祖感應說」引起風波，中二立委補選候選人顏寬恒今指控，林佳龍根本是整個事件幕後的編劇，他與高嘉瑜家暴事件的林秉樞一起「劇編好、先舖哏」，將中二選舉扯上信仰與鬼神之說。林佳龍辦公室回應根本不認識林秉樞，要顏寬恒莫侮辱選民智慧、將發言重心放在無意義的政治口水上。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-17 16:25:38
擔任民進黨候選人林靜儀競選總部主委的前交通部長林佳龍，15日在後援會成立大會時，指自己感應到「林家祖姑」媽祖林默娘指示，「要林家的靜儀出來參選」，在網路引爆嚴重批判。
由於民進黨立委高嘉瑜家暴事件主角林秉樞經營的粉專「母湯愛台灣」，一個月前曾拿林靜儀與媽祖林默娘的名字做文章，指「林就是林‧默即是靜‧娘為母儀」，被網友批評造神，林佳龍「感應說」一出，立即引起聯想。
顏寬恒今受訪時說，選舉選到這樣子，人民都看不下去了。他指控林佳龍是整個事件幕後的編劇，「把選舉扯上信仰、鬼神之說，這幕後的編劇、影武者、造神者，除了林佳龍、林秉樞是否還有其他人？整起事件他們應該是事先預料好、劇編好才舖哏。」
林佳龍辦公室回應表示，國民黨近日計畫性的將林佳龍當成攻擊目標，但林佳龍根本不認識林秉樞，對於「幕後編劇」的想像無從回應。選舉期間含沙射影是對選民智慧的侮辱，呼籲顏寬恒陣營重視政策主張、回應林靜儀陣營的辯論邀請，不要將發言重心放在無意義的政治口水。