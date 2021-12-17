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直播主丁特持續散布不實資訊　遊戲橘子提民事訴訟

▲針對網路直播主丁特聲稱遊戲橘子擅自調低《天堂M》機率及未與韓版對齊，並發表許多言論。遊戲橘子今（17）日發出聲明，日前已對丁特提起民事訴訟。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對網路直播主丁特聲稱遊戲橘子擅自調低《天堂M》機率及未與韓版對齊，並發表許多言論。遊戲橘子今（17）日發出聲明，日前已對丁特提起民事訴訟。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-17 16:30:53

針對網路直播主丁特聲稱遊戲橘子擅自調低《天堂M》機率及未與韓版對齊，並發表許多言論。遊戲橘子今（17）日發出聲明，指出丁特持續散布不實資訊詆毀公司，已嚴重危害本公司股東權益及商譽。遊戲橘子強調本案經多個公務機關調查、說明後，並未認定有廣告不實，日前已對丁特提起民事訴訟。

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遊戲橘子今日發出聲明如下：

一、網路直播主「丁特」持續散布不實資訊詆毀本公司，雖公司始終保持善意、開放的態度多次與其溝通、說明，但該直播主仍變本加厲繼續一意孤行，已嚴重危害公司股東權益及商譽。

二、公司向來恪守政府法規，亦遵守與合作廠商之合約規範。本案經多個公務機關調查、說明後，並未認定本公司有廣告不實之狀況。

三、「丁特」透過不實言論獲取可觀之流量與利益，從其自行之言論亦可證實。而網路產業瞬息萬變，經常創造出新型態之商業行為，「丁特」是擁有聲量的公眾人物，並藉直播及流量而獲利。因此，應要負起身為公眾人物在法律上應盡之查證義務，亦不應持續散播不實訊息。

綜上所述，公司不得不於今（2021）年12月10日對被告「丁特」提起民事訴訟。未來本公司將遵行司法程序與判斷，將不再主動發佈或回應本案之相關訊息。

針對該起事件，遊戲橘子在今年10月初就已反駁丁特的說法，強調公司絕不可能自行調整機率。以「傳說製作秘笈」為例，在台韓玩法就有所不同，在韓國201個做一次、在台灣99個做一次；韓版平均成本約為2010個、台版約為1980個，事實上兩地製作同項物品的平均成本幾乎相同，台版還較韓版略低。

另外，近期國內開始討論成立轉蛋法，遊戲橘子先前也表示贊成並全力支持，亦早在2018年即陸續公告旗下遊戲商城機率，除了支持轉蛋法，也進一步建議將與消費相關的機率形成數據，送交公正第三方機構，建立可供消費者查詢的公開平台。

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