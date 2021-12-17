羽球／打破8強魔咒！戴資穎完勝辛度進4強 劍指生涯首冠
我國世界球后戴資穎今日在世界羽球錦標賽8強戰，面對老對手、印度「一姐」辛度，在激戰了2局之後，以21:17、21:13取勝，闖進世錦賽4強，也打破了「八強魔咒」。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-17 17:55:44
戴資穎過去和辛度交手過19次，他取得14勝5敗的優勢戰績，但在2016年的東京奧運以及2019年的世錦賽，後者都曾經擊敗過他。而且辛度從2013年開始，僅有一屆大賽沒進4強，拿到1金3銀3銅的驚人成就，同代球員中恐怕只有西班牙名將Carolina Marin能在成績上壓制她。
在奧運後戴資穎休息了4個月，可以看出本屆比賽還沒找到最佳狀態，前兩場都還是有某一局出現失誤偏多的問題。不過此役首局她到是開賽就打出9:3的攻勢，儘管辛度在後段一路猛追，縮小到只剩2分差，但球后還是及時穩定以21:17先下一城。
次局打得相當膠著，兩人前10分戰成了5:5平手，技術暫停後雙方仍繼續纏鬥，不過戴資穎在12:12後突然發力，打出一波9:1的高潮直接拿下勝利，拿下晉級門票。
今年是戴資穎自我突破的一年，奧運打進到決賽，親手私下「大賽不行」的標籤；過去她在世錦賽也5度止步4強，今年也終於越過8強障礙，很有機會來挑戰生涯首冠。