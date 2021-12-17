特企／全台最溫暖歸屬　花蓮幸福聖誕城隆重開幕

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由於今年國內受到疫情影響，使得人們無論生活還是心理都受到了波及，社會多數時間籠罩在恐懼、緊張的氣氛下。2021花蓮幸福聖誕城以「愛也能傳染」為本次活動概念，希望扭轉過去兩年大家最敏感忌諱的詞彙，以積極正面的角度凝聚彼此。活動喊出「平安無懼 幸福無距」的口號，試圖於今年聖誕節在花蓮打造「全台最溫暖的聖誕城」，讓來到此的朋友們，無論本地居民或是遊客，都能感染溫暖、幸福的力量！
忘掉痛苦一起甜！最暖的、最原汁原味的聖誕甜點市集就在花蓮幸福聖誕城
無論辛苦、痛苦、勞苦……許多人今年因為疫情已經吃了不少苦，為宣揚活動理念，花蓮幸福聖誕希望緩解每個人所經歷的「苦」，透過活動傳遞幸福、傳遞愛，給大家體驗最原汁原味的花蓮幸福聖誕城。
聖誕甜市集串聯50餘個甜點、飲食品牌，不只能嚐到全台知名甜點，例如：金雞母、在欉紅…等等10家，還有多家花蓮在地甜點品牌、手作商店和為期三天的歐洲市集。今年更聯手甜點品牌結合在地花蓮食材，推出「花蓮聖誕限定口味」的甜點：『蝦。日子很瞎』首次推出添加「花蓮富里好米」的雞蛋糕，內陷搭配來花蓮一定要吃的「馬告香腸」，甜甜鹹鹹好滋味！『不貳光』推出蔚藍海岸車輪餅，花蓮聖誕甜市集限定推出花蓮代表色的「藍色」造型車輪餅，限量供應！
最原汁原味的聖誕甜市集，就是希望與花蓮在地結合，給大家帶來不同凡響的聖誕節體驗，體驗最原始的聖誕節精神 – 愛與幸福的延續，以及最在地、最「花蓮」的聖誕節，希望透過好吃又好玩的形式，為大家找回甜蜜的幸福滋味。
不能出國卻能坐時光機！花蓮幸福聖誕城推出沉浸式戲劇市集帶你穿越時空
今年最大亮點是讓民眾一起經歷「聖誕節的起源」，故推出沉浸式戲劇市集「伯利恆小鎮」。以耶穌誕生的故事背景作為主題，透過場景陳設，體驗最真實的伯利恆樣貌。不只結合在地飲食、戲劇表演、文創體驗，更讓每個身處小鎮市集裡的人像是經歷一趟時光旅行。聖誕市集x沉浸式體驗x福音文創策展，花蓮幸福聖誕城「伯利恆小鎮」以一市三玩的特點，達到寓教於樂的新體驗！