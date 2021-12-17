防疫旅館群聚釀6本土個案　學者：通風很重要

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不過學者對此有不同觀點，詹長權指出，防疫旅館的通風其實很重要，「最好的方式是窗戶可以開、門可以開就要開，過去很多的空間在這方面的要求沒那麼高」，尤其仰賴中央空調的空間一定要導入外部氣流，僅內部循環的空調系統在防疫規格上是不可行的，而通風與否則可以室內二氧化碳濃度是否低於800ppm為標準。
而王任賢認為，此次防疫旅館的群聚感染問題出在關口，「連部桃都會爆發群聚感染，而防疫旅館本來就不是管病毒的地方，重點是關口把關，不應該把責任推給防疫旅館」，不同的場所都會有其管理極限，而且防疫旅館都是民間單位，建議指揮中心應從入境管制改善降低風險。
王任賢指出，許多國家除了在機場設置入境採檢站之外，也設置檢驗相關設備，採檢結果當天就可以出爐，便可以判定要送集中檢疫所或是防疫旅館，以目前的做法，唾液採檢要送至醫院篩檢，要兩天才會有結果，但入境旅客第一天就會入住全台各地的防疫旅館，容易造成疫情擴散，難以控管，「有沒有打疫苗、健康申報、三天內的核酸檢驗結果，這些證明都有造假風險，入境的唾液普篩才是最有效阻擋疫情的方式」。
疫情近期變數不斷，雖然中研院的P3實驗室病毒外洩事件目前持續控制，但防疫旅館卻成為疫情擴散途徑，陳時中僅表示，傳染途徑還需要進一步判定，但面對新型變種病毒入境與近期頻發生的本土個案染疫，我國的防疫政策可能需持續調整因應。