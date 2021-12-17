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三個月內二度訪台　法國會友台小組：反對台海改變現狀

▲法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy） 率團訪問台灣。(圖／記者呂炯昌攝，2021.12.17)
▲法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy） 率團訪問台灣。(圖／記者呂炯昌攝，2021.12.17)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-17 17:55:57｜2021-12-17 17:57:18

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy） 應我國政府邀請率團訪問台灣。今（17）日舉行訪台記者會表達支持台灣民主、反對台海改變現狀的立場。

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除團長戴扈傑外，訪台成員還包括外交委員會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frédérique Dumas）、恩拜議員（Jean François Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。

已是第三次訪台、曾擔任能源部長的戴扈傑表示，他感受到過去5年台灣對內政的加強，隨著亞太局勢演變，台灣的重要性獲得提升，對於台灣訂下2050年淨零碳排也表示支持，也希望台法可以加強能源合作。他也支持法商多到台灣投資，台商也要相對地多到法國投資。

戴扈傑也表示，國民議會在表決通過挺台法案時，就討論過一中政策，他支持台海維持現狀、維持和平穩定，譴責威脅的行為，也強調此行沒有受到中國的威脅。他指出，中國、俄羅斯與美國近年來都在加強軍備，民主國家間應該互相支持來維持現狀。

杜瑪也表示支持台灣維持現狀，針對中國威脅，她以澳洲呼籲調查新冠肺炎卻遭中國制裁為例，認為澳洲都沒在怕中國制裁，法國也不該懼怕制裁。

針對台灣明日將舉行四項公投，傳出法國議員對觀察公投有高度興趣，古怡珂在致詞時則表示，鼓勵台灣提升民主的行為，公投就是其中一項。

恩拜表示，期盼台灣能夠回到國際組織談判桌上，包括國際刑警組織(INTERPOL)、國際民航組織(ICAO)等，他呼籲國家不分大小都要一起貢獻防疫。

▲法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy） (右三)率團訪問台灣，與外交部發言人歐江安(中)合影。(圖／記者呂炯昌攝，2021.12.17)
▲法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy） (右三)率團訪問台灣，與外交部發言人歐江安(中)合影。(圖／記者呂炯昌攝，2021.12.17)
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