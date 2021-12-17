三個月內二度訪台　法國會友台小組：反對台海改變現狀

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已是第三次訪台、曾擔任能源部長的戴扈傑表示，他感受到過去5年台灣對內政的加強，隨著亞太局勢演變，台灣的重要性獲得提升，對於台灣訂下2050年淨零碳排也表示支持，也希望台法可以加強能源合作。他也支持法商多到台灣投資，台商也要相對地多到法國投資。
戴扈傑也表示，國民議會在表決通過挺台法案時，就討論過一中政策，他支持台海維持現狀、維持和平穩定，譴責威脅的行為，也強調此行沒有受到中國的威脅。他指出，中國、俄羅斯與美國近年來都在加強軍備，民主國家間應該互相支持來維持現狀。
杜瑪也表示支持台灣維持現狀，針對中國威脅，她以澳洲呼籲調查新冠肺炎卻遭中國制裁為例，認為澳洲都沒在怕中國制裁，法國也不該懼怕制裁。
針對台灣明日將舉行四項公投，傳出法國議員對觀察公投有高度興趣，古怡珂在致詞時則表示，鼓勵台灣提升民主的行為，公投就是其中一項。
恩拜表示，期盼台灣能夠回到國際組織談判桌上，包括國際刑警組織(INTERPOL)、國際民航組織(ICAO)等，他呼籲國家不分大小都要一起貢獻防疫。
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