新住民曝來台心路歷程！《我們一家人》呈現台灣多元樣貌

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香港新住民：溫志斌和太太黃綺華
說到香港，很多人的印象，就是地狹人稠，以及匆忙的生活步調，因此這幾年有許多香港人，選擇移民到台灣。 而擁有30年法式料理廚藝經驗的溫志斌和太太黃綺華當然也不例外。 溫志斌在各大飯店都服務過，後來決定前往台灣開餐廳，卻不幸地遇上不可預知的絆腳石。
由於新冠疫情於今年初襲捲台灣，指揮中心勒令餐廳全面禁止內用，黃綺華便想到：那何不把餐廳搬到客人家中？ 在「私廚到府」的模式下，夫妻倆將鍋碗瓢盆和所有食材都搬到客戶家裡，把一道道法式美味搬上桌。 而為了讓料理，跟台灣土地有所連結，溫志斌還親自拜訪產地，找食材。 從能夠入菜的玫瑰花，到小農生產的香菇，親自把關、確保品質，也靠著好口碑，在台灣站穩腳步。
瑞士新住民：柯立恩
台灣的山海美景，吸引了不少歐美人士來台定居，然而對於愛爬山的他們而言，好吃又能幫助補充能量的燕麥棒卻很難在台灣購買到。這對於來自瑞士的新住民柯立恩而言成了一個最好的創業契機。他先在英國，遇上此生摯愛，決定跨海追愛來台灣。夫妻倆思索著如何在台創業，仔細觀察後發現，在瑞士幾乎天天都在吃的穀物片，在台灣很少見。於是柯立恩著手研發配方，還加入台灣果乾，以天然果膠做為黏著劑，每天手工製作，成為許多登山客 讚不絕口的隨身食糧。
日本新住民：池田裕介
來自日本的池田裕介，在大學教日文，為人師表，幽默風趣，是學生眼中很不一樣的老師。而私底下的他，更是女兒心中的大玩偶，為了孩子每天用心打造出精緻的便當，引全班嘖嘖稱奇。三年前他開始天天幫女兒帶便當，抱著和日本媽媽們拚了的決心，每天幫便當設計出不同造型。他甚至會將便當拍照拍影片，上傳至網路上，得到網友熱烈迴響。
緬甸新住民：張麗英
來自緬甸的張麗英，原本是位空姐，嫁來台灣多年。僅管台灣已成為第二故鄉，但她不曾忘記自己的母國，透過各種方式，幫助在台灣的緬甸新住民。她除了擔任廉政志工，也透過說故事，讓新住民子女更了解品格教育，同時她還是移民署服務站的資深服務人員，協助新住民填寫各式文件。
此外，張麗英也十分重視新住民子女對母國語言的學習，所以她成為學校的緬甸語老師，透過不同文化的分享，讓新住民子女，更加了解族群融合，也希望在台灣的緬甸新住民子女，都能流利地穿梭在兩種語言文化之間。
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