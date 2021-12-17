日本群馬縣工廠群聚感染　沖繩首例Omicron確診

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內閣官房長官松野博一在下午的記者會上表示，關於群馬縣群聚感染，現在當地已在進行疫調，後續將由厚生勞動省與群馬縣聯繫確認狀況，進行必要的因應措施。
另外，沖繩縣本島北部一名在美軍基地漢森營工作的50多歲男性，確診變異病毒株Omicron，是沖繩縣境內首例Omicron確診者。
報導說，漢森營最近爆發群聚感染，以從美國派來日本的陸戰隊員為中心，確診約100例，沖繩縣要求進行基因分析，確認感染的病毒株。
東京都今天新增20例確診，比上週一減少5例，東京都已連續62天單日新增不到50例。
不過東京都今天確認增加2例Omicron確診者，其中1例為20多歲男性，是昨天確診Omicron女性患者的密切接觸者。
這名男子曾在12日前往觀賞足球，東京都正聯繫約80名同場觀眾接受檢查，並要求男子的家人、同事等10名密切接觸者入住防疫旅館。
另一例則為50多歲男性，他本月11日從美國返回日本，在羽田機場檢疫時為陰性，12日在家隔離時開始出現症狀，確診後進行基因分析，今天確認感染Omicron變異株。他的密切接觸者為3名同住家人，正安排入住防疫旅館觀察。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101217