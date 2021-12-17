染疫移工跑到澎湖！澎湖縣府：引入漁工專案管理面有漏洞

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勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠表示，台灣去年12月起暫緩引進印尼移工兩週，主因當時不少移工入境時持陰性篩檢報告，卻在集中檢疫所篩檢時確診。台灣要求印尼改善防疫措施，期間雙方多次協商，並同時協商印尼原定今年初實施海外雇主負擔部分移工安置費的政策。而引入之前有關移工專案引進方案已經提報指揮中心，由其決定時間和後續。
另外，如果對方是非法移工且染疫，那將和漁業署的密切性。我國曾在今年7月在台南外海查獲「祥○」漁船上有8名非法移工，且其中有7名PCR是陽性。漁業署表示在防疫期間，對漁船船主及船長從重處理，撤銷漁業執照，及船長執業證書處分。不過此次事件為合法移工，且有待滿14＋7天的隔離，推估和人力仲介公司有關。
高雄市政府在最初疫調已匡列接觸者53人，其中不少結果陸續出爐有均呈陰性。針對個案未確認檢驗結果即搭機前往澎湖，仲介疑有違反傳染病防治法相關情事，衛生局將依法究責。 針對外界均質疑，此是否為人力仲介公司疏失？指揮中心指揮官陳時中今（17）日表示，「目前沒有查到人力仲介公司的疏失。」
「此案還是屬於國外感染，現在是陰陰陽陽狀況，第一次PCR檢驗Ct值37，第二次是41，但還要進一步看血清檢驗狀況才能明確。」陳時中說。目前外界仍在關注引入漁工專案的管理面出現漏洞的主因和事件後續。
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