雷伊增強至「超級颱風」 菲律賓至少3死、近30萬人撤離
今年第22號颱風「雷伊」（Rai）被列為超級颱風（Super Typhoon），並於週四下午於菲律賓登陸，根據菲律賓當局表示，雷伊颱風登陸當晚挾帶猛烈風雨侵襲菲律賓中部群島，儘管威力已經減弱為中颱，狂風暴雨仍造成河水暴漲，目前至少三人死亡，共計將近30萬人撤離。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-17 18:58:13
根據菲律賓國家氣象局表示，雷伊是今年第15個登陸菲律賓領土的颱風，也是今年登陸菲律賓以來最具威力的颶風之一，其最大持續風速可達到每小時195公里，往菲律賓中部移動的同時，也在南部島嶼降下大雨。截至17日，已有數10架航班取消飛行，多個重要港口也暫停營運，估計有19萬8417人被迫撤離至7個受災地區設立的8000個緊急避難中心。
根據警方報告，菲律賓共計有152個地區傳出淹水災情，大部分位於民答那峨島（Mindanao）北部、東部與中部維薩亞斯區，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）的影片洪水造成交通跋涉困難，只能以橡皮艇運載居民。報導亦指出，宿霧的大型購物中心也成為避難所，容納了近千名因大水淹沒家園的撤離者，部分地區的電力也無法恢復。
菲律賓氣象局表示，菲律賓平均每年會有20次颱風，雷伊是菲律賓今年遭遇的第15個颱風，而雷伊颱風導致的數米高洪水將會嚴重影響低窪地區。菲律賓防災機構則指出，雷伊是今年造成破壞與影響最嚴重的颱風，影響範圍超過400公里，有1萬個村莊遭受牽連，就聯目前在菲律賓境內進行中的大規模疫苗接種也被迫延期。