騎車穿這樣？網瘋傳街頭奇景暗藏驚人玄機

又到了年末歡慶聖誕節的時候，各大品牌除了紛紛推出多重超殺優惠，還有經典耶誕城主題亮點、聖誕市集、燈節等驚喜活動，不過有網友爆今日拍到街頭奇異景象，捕捉到全身上下、從頭到腳都穿金色的「金裝騎士」，頭戴安全帽路上到處「趴趴造」，直呼這到底是在玩什麼梗？
生活中心/綜合報導
2021-12-18 14:00:00
仔細一看金裝騎士騎的還不是一般機車，而是 GoShare 共享機車，全台各地網友也紛紛瘋傳看到同樣奇景。有趣的是，「金裝騎士」不只是因為全金色的外表，每位騎士背後居然還有貼一句「爆笑金句」，好像韓國綜藝節目 Running Man 撕名牌的遊戲。
有網友立刻 PO 文分享，爆笑金句像是「歡迎Share我的追焦照、來吶你坐啊我後座是空的」等，看了令人會心一笑，如果再把整句輸入 GoShare App 更能獲得免費騎乘金。這才發現原來金裝騎士身上就是免費又爆笑的騎乘金序號，猶如聖誕老人在路上到處送禮物！
全台各地網友更紛紛PO出找金句賺GoShare騎乘金捷報，更有幾位超強網友眼尖發現，每個爆笑金句中都還另藏有一個金色的字，看來似乎案情不單純，果來好奇心賺到騎乘金，有網友把該些句子當中的金色字兜成一句話，輸入GoShare App竟出現隱藏版250元大額騎乘金，紛紛留言直呼：「幸福來的太突然」、「隱藏金句藏大獎係金ㄝ！」、「我只顧著解謎，沒空管路上別人撒狗糧XD」
除了騎GoShare的金裝騎士到處跑之外，還有網友分享自己騎車停紅燈的時候突然收到一旁金裝騎士遞來的小卡，還搞笑留言：「我還以為這是要來邀請我參加魷魚遊戲？」發現原來小卡上面有騎乘序號，可直接免費輸入；甚至有網友在等公車的時候也收到小卡，留言詢問「到底是孔劉還是梁赫群扮演的金色聖誕老人？」