羽球／麟洋配慘遭大馬組合逆轉 世錦賽止步8強無緣獎牌
在我國世界球后戴資穎突破8強之後，寶島黃金男雙「麟洋配」李洋/王齊麟也在8強戰來出賽。只可惜面對大馬組合王耀新/張御宇，他們先盛後衰，以21:12、17:21、15:18輸球，無緣爭取搭檔後首面世錦賽獎牌。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-17 22:37:25
「麟洋配」可說是今年男雙項目的最大黑馬，年初連續在YONEX泰國羽球公開賽、TOYOTA泰國羽球公開賽、2020世界羽聯世界巡迴賽總決賽上奪冠，當時還有人認為他們是一日行情，但到了奧運又拿下金牌後，以無人能反對他們是當今的頂級男雙組合之一。
在過去王齊麟曾和學長陳宏麟在2018年世錦賽拿下過銅牌，而李洋和李哲輝則是在2019年打進過16強。兩人這次搭檔都希望突破最好成績，在印尼兩大男雙都不打，而中國「雙塔」又已經拆夥的情況下，非常有機會更進一步。
此役兩組人馬從首局就打得非常膠著，不過麟洋配在13:12之後連得8分，以21:12先下一城；次局麟洋遭遇到一些亂流，被對手打出了一波8:2的高潮，結果以17:21讓出。
決勝局兩組人馬都全力拚搏，技術暫停前麟洋配以7:11落後，之後雖然一度追趕上來，但在15:18的關鍵分時，他們卻連丟3分，被對手以18:21帶走比賽，無緣晉級。