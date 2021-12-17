專訪／李沐展現驚人演技潛力 網友大讚：有周冬雨的影子
年僅25歲的新人李沐去年以《誰是被害者》奪下金鐘獎最具潛力新人獎，今年又以電影《青春弒戀》入圍金馬獎最佳新演員，年紀輕輕就展現出驚人潛力，再加上亮眼外型，讓網友稱讚她是「小周冬雨」。李沐在《青春弒戀》中突破自我，分別和林哲熹、陳庭妮有激情床戲，且還有單獨的情慾鏡頭，但李沐來說這不是最難的，整部片最有挑戰性的反而都是比較靜態。
記者臺孝婷/專訪
2021-12-17 21:57:05｜2021-12-17 22:16:23
《青春弒戀》中的陳玉芳是主角之一，因為家庭的關係從小個性壓抑，渴望被愛又害怕被拋棄，李沐透露自己其實不是很能理解陳玉芳的個性，直呼：「她真的太壓抑了！」因此常常在拍一些靜態畫面時，李沐都被導演何蔚庭要求情緒要再收一點，這對她來說才是最有挑戰性的地方。至於和林哲熹在電話亭中親熱，以及和陳庭妮的女女互摸調情的床戲，李沐認為事前大家都有溝通好，所以拍起來很順利。
李沐坦言當初拿到劇本以後，對陳玉芳這個角色很難融入，因此在開拍前走上街頭，在電影預計拍攝的街道到處逛逛，做一些陳玉芳平常會做的事情。但在電影正式開拍時，李沐和何蔚庭還曾為了「陳玉芳到底有沒有愛Monica（陳庭妮 飾演）和小張（林哲熹 飾演）」進行一番爭論，因為對李沐來說，陳玉芳並沒有真的動心，但何蔚庭卻總是要李沐表現再愛一點，讓她當時內心很掙扎，是一直拍到電影接近尾聲時，李沐才慢慢理解陳玉芳。《青春弒戀》全台上映中。