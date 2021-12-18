公投日氣溫急凍！用暖暖包要小心　醫提醒：貼這裡穩燙傷

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皮膚科醫師羅陽表示，低溫燙傷是指皮膚固定部位長時間接觸熱源，皮膚蓄熱過度，傷害到真皮層，若皮膚出現紅腫，就要高度懷疑是低溫燙傷。除了小腿、腳底板等常見部位，經常腰痠背痛的民眾，也常把暖暖包貼在下背部，同樣有可能低溫燙傷。
暖暖包直觸皮膚多久易出問題，羅陽醫師解釋，溫度40度以上就可能發生，例如40度~44度可能要連續接觸4、5小時，44度~46度約30分鐘，50度以上直觸3~5分鐘就可能低溫燙傷，但因為民眾無法掌握暖暖包的具體溫度，原則上發熱物（暖暖包）都不要直接接觸皮膚30分鐘以上，建議貼在衣服外層，每隔20~30分鐘就換位置，並且不要在睡覺時使用。
高溫版暖暖包 10分鐘換位置貼
有業者主打「高溫速熱」暖暖包，強調平均溫度可達60度，最高溫度甚至可到73度，比一般暖暖包溫度約高10度，讓民眾取暖更有感，羅陽醫師表示，由於這類商品升溫效果較好，建議使用5~10分鐘就要換位置。
至於網路傳言暖暖包要貼在「脂肪厚」的部位，才會有效又安全，羅陽醫師認為，不是貼哪裡才安全的問題，而是全身皮膚都不能長時間直接接觸發熱物，因此也沒有所謂的建議使用部位，大方向就是暖暖包一定要隔著布料使用。
他也提醒，像是年長者、糖尿病患者、小孩及失智患者，因為感覺較遲緩、不敏感、皮膚萎縮變薄，或者無法清楚表達，都容易發生低溫燙傷而不自知，這類對象使用暖暖包時都要特別注意。
若發生低溫燙傷，第一時間先移除熱源，並用冷水冷敷15~20分鐘，降低溫度、減少熱能在皮膚上的時間，醫師羅陽補充，冷敷是指毛巾沾冷水，若用冰塊直接接觸冰敷容易刺激皮膚。如果發現時已晚，到了出水泡的程度，就要盡速就醫，避免水泡破掉變成人為性傷口，增加感染機率。