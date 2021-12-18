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《跑跑卡丁車》聯名《新瑪奇》　2款新車、8大活動開跑

▲《跑跑卡丁車》聯名《新瑪奇》活動登場，2款新車、8大限時活動同步開跑。（圖／橘子提供）
▲《跑跑卡丁車》聯名《新瑪奇》活動登場，2款新車、8大限時活動同步開跑。（圖／橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-18 00:20:00

遊戲橘子旗下的《跑跑卡丁車》即日起與《新瑪奇》展開聯名合作，推出新主題的道具賽道「新瑪奇．堤爾克那」、競速賽道「新瑪奇．艾明馬夏」及「新瑪奇．巴爾地下城」，新角色「娜歐」、「茉麗安」、「錫古」、「馬夏」，新車款「克勞諾斯V1」及「紅眼克勞諾斯V1」。官方為了慶祝聯名開跑，祭出8大限時活動，讓玩家能取得更多資源與道具。

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▲《跑跑卡丁車》新道具賽道「新瑪奇．堤爾克那」。（圖／橘子提供）
▲《跑跑卡丁車》新道具賽道「新瑪奇．堤爾克那」。（圖／橘子提供）

《跑跑卡丁車》與《新瑪奇》即日起推出聯名合作，「藍寶」和「痞子妹」、「娜歐」將進到愛爾琳世界找回消失的睏寶。官方推出新主題：道具賽道「新瑪奇．堤爾克那」、競速賽道「新瑪奇．艾明馬夏」及「新瑪奇．巴爾地下城」；新角色：愛爾琳領路人「娜歐」、戰爭的女神及人類的守護者「茉麗安」、魔族神「錫古」、戰爭和破壞的女神「馬夏」；新車款：愛爾琳人氣車款「克勞諾斯V1」、強韌黑狼「紅眼克勞諾斯V1」。

▲《跑跑卡丁車》聯名《新瑪奇》新角色。（圖／橘子提供）
▲《跑跑卡丁車》聯名《新瑪奇》新角色。（圖／橘子提供）

■ 8大限時活動：

※事前預約獎勵發放
12月17日，先前有參加官方粉專貼文活動的玩家，皆可獲得「娜歐(365日)」、「克勞諾斯V1(7日)」。

※事前任務「前往新瑪奇愛爾琳」加碼獎勵發放
12月17日，先前在遊戲中有完成「前往新瑪奇愛爾琳」任務的玩家，皆可獲得「娜歐(永久)」。

※新瑪奇登入活動
12月17日至12月24日初登入可獲得「錫古(7日)」、「新瑪奇合作氣球」*100。

※1vs1模式
12月17日至12月30日開放1vs1模式開啟，速度為快速，達S等級可取得「神話零件X(永久)」、「車款蒐藏品寶箱II」*40、「強化產包Black」*1，達A等級可取得「車款蒐藏品寶箱II」*30、「V1零件碎片」*500、「強化產包R」*1，B等至E等也有對應的道具資源獎勵。

※累積在線活動
12月17日至12月24日累積在線滿600分鐘，可獲得「抓到熊的睏寶寶箱」*15。

※來抓熊吧SHOWTIME
12月17日至12月24日，每日晚上9點維持上線，可獲得「抓到熊的睏寶寶箱」*1。

※無主人靈魂石組合活動
12月17日至2022年1月14日，蒐集對應數量的「無主人靈魂石」可組合道具：「抓到熊的睏寶寶箱」、「新瑪奇聊天室」、「車款蒐藏品寶箱II」、「無主人靈魂石手杖」、「稀有零件V1」。

※HOTTIME
12月17日至2022年1月7日，行駛《新瑪奇》主題賽道額外經驗值Lucci獎勵400%。

▲《跑跑卡丁車》聯名《新瑪奇》新車款。（圖／橘子提供）
▲《跑跑卡丁車》聯名《新瑪奇》新車款。（圖／橘子提供）

 

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