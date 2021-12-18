《跑跑卡丁車》聯名《新瑪奇》　2款新車、8大活動開跑

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《跑跑卡丁車》與《新瑪奇》即日起推出聯名合作，「藍寶」和「痞子妹」、「娜歐」將進到愛爾琳世界找回消失的睏寶。官方推出新主題：道具賽道「新瑪奇．堤爾克那」、競速賽道「新瑪奇．艾明馬夏」及「新瑪奇．巴爾地下城」；新角色：愛爾琳領路人「娜歐」、戰爭的女神及人類的守護者「茉麗安」、魔族神「錫古」、戰爭和破壞的女神「馬夏」；新車款：愛爾琳人氣車款「克勞諾斯V1」、強韌黑狼「紅眼克勞諾斯V1」。
■ 8大限時活動：
※事前預約獎勵發放
12月17日，先前有參加官方粉專貼文活動的玩家，皆可獲得「娜歐(365日)」、「克勞諾斯V1(7日)」。
※事前任務「前往新瑪奇愛爾琳」加碼獎勵發放
12月17日，先前在遊戲中有完成「前往新瑪奇愛爾琳」任務的玩家，皆可獲得「娜歐(永久)」。
※新瑪奇登入活動
12月17日至12月24日初登入可獲得「錫古(7日)」、「新瑪奇合作氣球」*100。
※1vs1模式
12月17日至12月30日開放1vs1模式開啟，速度為快速，達S等級可取得「神話零件X(永久)」、「車款蒐藏品寶箱II」*40、「強化產包Black」*1，達A等級可取得「車款蒐藏品寶箱II」*30、「V1零件碎片」*500、「強化產包R」*1，B等至E等也有對應的道具資源獎勵。
※累積在線活動
12月17日至12月24日累積在線滿600分鐘，可獲得「抓到熊的睏寶寶箱」*15。
※來抓熊吧SHOWTIME
12月17日至12月24日，每日晚上9點維持上線，可獲得「抓到熊的睏寶寶箱」*1。
※無主人靈魂石組合活動
12月17日至2022年1月14日，蒐集對應數量的「無主人靈魂石」可組合道具：「抓到熊的睏寶寶箱」、「新瑪奇聊天室」、「車款蒐藏品寶箱II」、「無主人靈魂石手杖」、「稀有零件V1」。
※HOTTIME
12月17日至2022年1月7日，行駛《新瑪奇》主題賽道額外經驗值Lucci獎勵400%。