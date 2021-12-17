爭取亞帕運重點賽事！永達盃輪網賽開打　雙棲國手也參戰

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台灣選手把握難得比賽機會，傾巢而出，其中50歲的「雙棲」好手郭文生一日兩戰，首場6：4、6：0擊敗林金達，另一場則因體力不繼以4：6、3：6不敵鄭漢琮。郭文生透露，「能在高等級的賽事與好手切磋，是很難得的經驗，但強度很高，又一天兩場，後面有些沒力。」
後天患有小兒麻痺症的郭文生個性樂觀、開朗，運動是他的最愛，平常在中華電信上班，訓練時間都利用假日或下班，但他甘之如飴，「運動能結交很多朋友，又能享受流汗的感覺，是非常幸福的事情。」
郭文生不僅在網球場上表現卓越，過去也是中華隊國手，同時他還曾在仁川亞帕運國際標準舞於拉丁舞和摩登舞摘下1銀、1銅，是國內知名的雙棲選手郭文生笑稱，「我的確是雙棲，但不是雙妻。」
運動增添郭文生的生命色彩，還因此認識現在的老婆，他透露，「與太太是練國標舞相識，我們也是比賽搭檔，更攜手在亞帕運奪牌，平常我們一起運動，感情融洽。」
本次賽事能順利舉辦，企業贊助功不可沒，其中永達保險經紀人股份有限公司自94年起已連續贊助台北及高雄輪椅網球公開賽17年，104年起並加碼支持輪椅夢公園的發展，為身心障礙者創造了友善的運動環境，對於身心障礙者的身心健康產生深遠的影響；而明天的賽事除了輪椅網球國際賽之外，輪椅羽球及輪椅壘球也將開打，更展現了身心障礙者運動的多樣性。
尤其在全球疫情肆虐之下，幾乎所有活動均停擺，但在歲末年終之際，「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華」開辦，對於戰勝疫情恢復正常生活的指標性意義尤其重大。