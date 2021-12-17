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爭取亞帕運重點賽事！永達盃輪網賽開打　雙棲國手也參戰

▲永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華，今在高雄市橋頭區竹林網球場熱鬧開打。（圖／官方提供）
▲永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華，今在高雄市橋頭區竹林網球場熱鬧開打。（圖／官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-17 23:41:36

永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華，今在高雄市橋頭區竹林網球場熱鬧開打，其中輪椅網球連續五年在高雄舉辦，成為國內選手爭取亞帕運的重點賽事。

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近年全球受到疫情影響，ITF國際賽幾乎全部停擺，為了讓選手能爭取積分，ITF特別允許各國有二站賽事可以在沒有國際選手參賽之下獲得授權承認。而亞洲區今年只有台灣和泰國在十二月共舉辦三場賽事，永達盃高雄公開賽也成為2021年亞洲區第一場國際賽。

台灣選手把握難得比賽機會，傾巢而出，其中50歲的「雙棲」好手郭文生一日兩戰，首場6：4、6：0擊敗林金達，另一場則因體力不繼以4：6、3：6不敵鄭漢琮。郭文生透露，「能在高等級的賽事與好手切磋，是很難得的經驗，但強度很高，又一天兩場，後面有些沒力。」

後天患有小兒麻痺症的郭文生個性樂觀、開朗，運動是他的最愛，平常在中華電信上班，訓練時間都利用假日或下班，但他甘之如飴，「運動能結交很多朋友，又能享受流汗的感覺，是非常幸福的事情。」

郭文生不僅在網球場上表現卓越，過去也是中華隊國手，同時他還曾在仁川亞帕運國際標準舞於拉丁舞和摩登舞摘下1銀、1銅，是國內知名的雙棲選手郭文生笑稱，「我的確是雙棲，但不是雙妻。」

運動增添郭文生的生命色彩，還因此認識現在的老婆，他透露，「與太太是練國標舞相識，我們也是比賽搭檔，更攜手在亞帕運奪牌，平常我們一起運動，感情融洽。」

▲永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華，今在高雄市橋頭區竹林網球場熱鬧開打。（圖／官方提供）
▲永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華，今在高雄市橋頭區竹林網球場熱鬧開打。（圖／官方提供）
本次賽事能順利舉辦，企業贊助功不可沒，其中永達保險經紀人股份有限公司自94年起已連續贊助台北及高雄輪椅網球公開賽17年，104年起並加碼支持輪椅夢公園的發展，為身心障礙者創造了友善的運動環境，對於身心障礙者的身心健康產生深遠的影響；而明天的賽事除了輪椅網球國際賽之外，輪椅羽球及輪椅壘球也將開打，更展現了身心障礙者運動的多樣性。

尤其在全球疫情肆虐之下，幾乎所有活動均停擺，但在歲末年終之際，「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華」開辦，對於戰勝疫情恢復正常生活的指標性意義尤其重大。

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