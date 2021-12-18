香消玉殞的三星「小公主」　她繼承10億家產卻為愛輕生

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然而，李健熙的合法繼承人只有夫人洪羅喜，女兒李富真、李敘顯，以及被視為集團繼承人、時為三星副會長的獨子李在鎔，並沒有曾經被譽為是「韓國第一小姐」的小女兒李尹馨。原因就在16年前，這個集萬千寵愛的三星掌上明珠，因為一場「車禍」驟然離世，這是三星集團對外的說法，卻不是真正的理由，或許真正讓她失去合法繼承人的原因只是她堅持的「愛錯」一個人。
出生在三星世家且作為年紀最小的女兒，李尹馨不僅長得甜美可愛，又是兄姊父母們最疼愛的掌上明珠，從小自然是衣食無缺、被當成溫室裡的花朵培養。不僅如此，李尹馨出生的時候，正是三星集團蒸蒸日上發展時。對此，李健熙也一直將她當做福星，加上有著哥哥和兩個姐姐，李健熙從沒想過要將李尹馨培養成繼承人，因此她不必頂著繼承者的壓力從小學習，反而是從小就接受無限的寵愛，只要是李尹馨想要的，父母必定會滿足她。
她的年輕歲月能夠很好的證明自己集了萬千寵愛於一身，卻也離不開親情與家族的桎梏。當她才年僅20歲時，就收到父親贈送約2億美元的股票，前景一片光明。當她24歲時，李尹馨創立了個人的部落格，最初她只是在部落格上簡單地更新她的日常生活，可是人人都想一窺坐擁巨大財富的世家神秘生活，在短短幾個月內她的部落格就吸引了大量的讀者粉絲，成為當時韓國流量最高的個人部落格。
由於小女兒經營的部落格影響力太大，父親李健熙擔心會對公司的聲譽造成損害，便命令女兒關閉部落格。李尹馨雖不情願，但為了家族企業考慮，還是不得不忍痛關閉這個她與外界溝通、交流的管道，回到世家生活中。
喜愛文學藝術、畢業於首爾梨花女子大學，還獲得法語和法國文學藝術學士學位的李李尹馨，在失去了用文字表達情感的管道後，投身的下一個愛好卻與她給人的印象大相逕庭。看起來是個弱女子的她選擇「玩賽車」當作新的消遣，而的確只有像她這樣的豪門子女才玩得起賽車，畢竟光是一輛車，至少就得花上幾十萬了。
作為韓國首富的李健熙，自然是非常支持女兒的這項興趣，更二話不說斥巨資為她添購了好幾輛頂級賽車，畢竟對於這個級別的富豪來説，送女兒昂貴的賽車跟普通家長送孩子玩具車沒什麼區別。
然而這也使李尹馨在賽車場上遇到一名叫趙文虞的男子，造就了她短暫卻終歸不凡的一生。趙文虞雖然出身平凡，但卻是美國名校MBA畢業的，與李尹馨初相遇是在賽車場上，兩人相談甚歡之後，李尹馨發現對方與自己一樣喜歡看歌劇，因此相約觀看歌劇《蝴蝶夫人》，而當約會過程中李尹馨看到蝴蝶夫人為情自殺時，忍不住潸然淚下，兩人之間的情愫種子也悄悄發芽。
客觀來說，趙文虞是個相當不錯的對象，身高、長相、學歷和年紀都和李尹馨相匹配，兩人還有著共同愛好、相處融洽。唯一的差別在於，他的出身是韓國中產家庭，與三星集團相比根本就像拿河流與汪洋做對照，怎麼比也比不上。
而坐擁金錢海的老會長李健熙，發現女兒居然在跟一個相對來說根本是個「窮小子」的男人談戀愛時，氣得立刻出手棒打鴛鴦。要知道李健熙的妻子洪羅喜家世背景也相當顯赫，在當時的社會風氣下，門當戶對是自然，而身為三星集團的千金，父母當然早就開始替小女兒物色合適的對象，無論如何是怎麼也輪不到這個沒有家世背景的窮小子的。
沒想到平時對父親百依百順的李尹馨，在愛情上卻固執己見，不管父親如何軟硬兼施，她都不肯答應與趙文虞分手，更任性的跑到了美國紐約大學留學。只是縱橫商場的李健熙心裡明白，既然女兒這邊下不了手，那麼只好往男方用心計了。雖然在李健熙砸錢勸分、苦心勸說之下，趙文虞始終不肯分手，但也讓他明白兩人之間的差距一直存在，日後也開始轉頭勸李尹馨早日放棄這段「不可能的感情」。
對李尹馨來說，或許最令她傷透心的不是父母的阻撓，而是當她鼓起勇氣反抗家庭、面對世界，決定到美國與心愛的男人一起共度新生活時，對方卻氣餒的告訴她兩人堅持不下去。抱持著對愛著自己一輩子卻想掌控她的家庭失望、對自己愛得轟轟烈烈的卻無法看見未來的男人失望，李尹馨最後換上自己最愛的賽車服，找了半截電線，在紐約家中結束了自己年僅26歲的生命。
當她去世後，三星集團對外宣稱李尹馨是因為「一場車禍」過世，股票甚至出現一陣動盪期，只是哥哥李在鎔當時已經不為妹妹感到難過，反而抱怨她拖累了三星；而她的姐姐李富真日後也將走上一段錯付的婚姻。身在豪門世家的李尹馨，或許可以說是「成也父親，敗也父親」，李健熙的掌上明珠就這樣在她綻放最耀眼光滑的年紀，黯然失去色彩，不再於賽車場上奔馳了。
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