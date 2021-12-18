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光洋科經營權之爭續延燒　外資投票機構報告挺馬堅勇團隊

▲光洋科經營權之爭續延燒，外資投票機構報告挺馬堅勇團隊。圖為光洋科董事長馬堅勇（圖／光洋科提供）
▲光洋科經營權之爭續延燒，外資投票機構報告挺馬堅勇團隊。圖為光洋科董事長馬堅勇（圖／光洋科提供）

記者許家禎/台北報導

2021-12-18 10:47:33

靶材廠光洋科經營權之爭愈演越烈，光洋科公司派馬堅勇團隊對上市場派台鋼集團。然而國際外資投票顧問機構Glass Lewis近日發布報告，罕見表態支持馬堅勇經營團隊。外資期盼光洋科經營權爭議需落實股東行動主義，透過股臨會投票選出新經營團隊讓紛爭落幕。

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光洋科爆發經營權之爭，市場派、公司派兩方原擬在12月底各自召開股東臨時會，但智慧財產及商業法院裁定兩場均不得召開，但日前傳出仍有委託書徵求行為，引起外界關注。為此，金管會表示，法院裁定沒有說不能徵求委託書或相關前置作業，且裁定仍可抗告，會隨時密切注意。

台積電日前發表中英文公開信支持馬堅勇領導的光洋科團隊，也對外資圈產生影響。國際外資投票顧問機構Glass Lewis在報告中指出，台積電少有以公開書信方式表達支持對象也透露不尋常訊息。目前光洋科外資持股比重約8%，雖非股權多數，但因光洋科經營權之爭罕見牽動半導體產業未來發展，外資法人圈也高度重視，多參考國際外資投票顧問機構的建議。

Glass Lewis針對12月24日與12月27日兩場股臨會出具的報告書均提及，對於11月5日光洋科董事會市場派台鋼公司更換董事長，並自行發布重訊宣布王炯棻個人當選董事長，此舉對公司治理造成莫大傷害，外資認為台鋼公司發動更換董事長的理由薄弱，台鋼對於光洋科在經營管理及公司治理方面的批評，並無提出具體證據。

針對獨立董事吳美慧於12月24日召開的股臨會，Glass Lewis則認為，吳美慧另行召開不同的股臨會，在會議上討論相同的議題，對於投資人來說不僅造成混淆，且是不必要性的浪費行為。

光洋科接獲外資報告後表示，感謝外資對馬堅勇團隊過去努力的肯定，也讓持之以恆為光洋科默默努力的團隊員工們獲得鼓勵，證明董事會和經營團隊的經營策略與營運方針，受到國際權威機構肯定，持續走在對的方向。
 

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