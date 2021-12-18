王力宏37歲還是媽寶！李靚蕾自爆奪權傀儡 結婚陰謀曝光
金曲歌王王力宏和李靚蕾育有2女1男，8年婚姻宣告破局，外界以為李靚蕾婚後掌權掌錢，和王母種下心結，婆媳不睦導致婚變，李靚蕾昨（17）日卻發出長文爆料，王力宏37歲還不能自己作主，靠結婚才擺脫家庭控制，自己只是王力宏奪權傀儡，最後還要跟王母一起背婚變黑鍋。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-18 11:14:24
李靚蕾文中指出王力宏很服從家裡的安排，「我知道你曾經因為想要順從而憂鬱到幾天躺在地上不能動，也看到你因為想要順從而失去你生命中很多重要的東西，到了37歲仍無法自己做任何決定，你感到非常沮喪無力，無法做想做的事，無法掌握自己的工作、感情、或經濟。你向我訴苦求救，我伸出援手，我單純以為我在拯救我愛的人於水火。」
李靚蕾控訴自己只是被王力宏利用，「但後來回過頭才發現原來，我只是你手中的一枚棋子，你利用了我的同情心和對你的愛，讓我當了你的擋箭牌。你躲在我後面利用我來一點一點幫助你奪回你想要的權利，過程中你是白臉我是黑臉。奪權，對我來說沒有任何的利益，受益者只有你。你是老闆，所有的商務決定也是由你直接做決策，因為你有需要而義務幫助你的人也都只是在執行中背鍋。」
李靚蕾披露自己認識王力宏快20年，忍受他在很多城市都有砲友、被拍到召妓，還和已婚有小孩的女星糾纏不清，婚前逼李靚蕾簽署不對等的婚前協議，離婚了被推出去當擋箭牌，李靚蕾忍無可忍：「做錯事的人是你，但我和你媽卻乘載了所有的輿論和負面新聞，你卻獨善其身。」