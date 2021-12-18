李靚蕾控王力宏是渣男 豪門媳婦麻衣：某些故事跟我相似
日籍女星佐藤麻衣2014年和台塑集團長孫王泉仁先上車後補票，但2人結婚後頻傳婚變，還傳出麻衣婚前曾簽署長達幾十頁的婚前協議書，讓這段富二代與女藝人的豪門婚姻蒙上陰影。對於李靚蕾昨（17）日發千字長文指控老公王力宏自私自利、長年召妓、到處有砲友、要求簽婚前協議書等，麻衣在推特上表示2人某些經歷很類似。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-18 12:20:00
李靚蕾在文中透露：「嫁給你這麼多年，被你和家人不斷地懷疑..羞辱和冷暴力。一開始就被逼著簽署不對等的婚前協議，你要保護你婚前的財產，我能夠理解也完全接受，但婚後的財產是我們共同的努力，也是我們各自做好份內的工作而得來的，房子在你名下，車子在你媽的名下，財產轉移的很乾淨，深怕我佔到你任何的便宜。」她強調自己不需要靠王力宏擠進上流社會，「我不會因為人的身份選擇跟任何人當朋友或是不當朋友，我也沒有靠他 獲得現在的生活。未來我不需要，也不會為了要跟他拿生活費而受任何的屈辱（雖然是我應得的，但是不用，謝謝)。我靠我自己的努力，一樣可以把孩子很好的養育成人。」
對此麻衣在推特上表示：「李靚蕾，某些故事跟我相似，你好勇敢！加油！」之前曾有新聞報導麻衣當年帶球嫁給王泉仁時，同樣被要求簽下不平等的婚前協議書，還有一份「人妻工作清單」要遵守。麻衣和王泉仁被爆早在2017年就婚姻失和，王泉仁甚至傳出已經在新加坡和一名空姐結婚，讓麻衣大動作在推特上強調沒離婚，捍衛自己正宮地位。