台北食品展覽會22日登場 農委會精選108家業者秀品牌力
2021台北國際食品展覽會將於12月22日至25日於南港展覽二館登場，屆時由農委會精選108家國內優質農產業者與廠商共同籌設的「臺灣館」將隆重登場。除了強調國產食材的品牌、創新與競爭力，更期盼在新冠肺炎期間，輔導業者，把握數位貿洽交流的外銷商機。參觀的採購買主與民眾只要完成臺灣館7大展區的探索，蒐集7枚創食力徽章後即可獲得精美小贈品，另外還可參加每日限量福袋（價值1,000元至1,500元不等）抽獎活動。
記者許家禎/台北報導
2021-12-18 11:58:54
農委會近年來積極輔導國產業者透過包裝設計、技術加工等不同方式，開發台灣農產優質食材的多元產品，持續拓展國內外商機。今年臺灣館共分為「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」、「農情好禮區」、「農村好物區」，以及「TGA農業品牌區」等7大專區。
7大專區展出各式各樣由產地直送的農、漁、畜新鮮食材，還有經過技術加工的創意零食、健康養生榖類製品、美味調理食品、精緻農業伴手禮，以及原汁原味的在地農村好物等，同時也有該會精心輔導的TGA品牌商品，呈現農產食品的新鮮、豐富、美味與創新等多元風貌。
除了7大展區外，農委會更特別規劃「數位貿洽區」，透過線上虛擬展館的展出，邀請澳洲、日本等主要目標市場共300家專業買主參觀，並安排預約媒合及線上會議貿易洽談，冀望突破疫情影響，協助業者積極拓展外銷市場。