缺席「民主守夜」 盧秀燕投票仍不表態：昨晚主持會議
台中市長盧秀燕上午前往健行國小投下公投票，對於昨晚未出席國民黨的「民主守夜」活動，她表示要主持市政會議，所以沒辦法去。仍不表態的盧秀燕，呼籲大家尊重別人的公民參政權，對於所有投票事務、投票內容盡量不要評論，以免影響到別人。雲林縣長張麗善則呼籲大家反萊豬。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-18 13:26:33
盧秀燕投票時發生一段小插曲，總統府資政劉昭惠與女兒也在健行國小投票，劉昭惠腳開過刀行動不便，警方拒絕讓車子開入校園，見市長公務車開進校內，劉昭惠女兒氣得向盧秀燕陳情，認為學校不體諒身障者，盧聽到陳情後回應「不好意思！不好意思！我知道！」
中市府表示，健行國小因停車空間腹地不足，因此不開放校內停車，輔以引導民眾到學校後方的健行停車場。對於造成不便表達歉意。
相較一般人約花1分鐘投完票，盧秀燕審慎的花了3分鐘才完成，尤其在反萊豬的票匭前停留得特別久。投完票後，媒體問她昨晚為何缺席「民主守夜」活動，她表示昨晚市府內有兩場會議要主持，因此無法出席。
盧秀燕鼓勵市民行使參政權，她說，台中今天風和日麗，尤其中午前後很暖和，非常適合出來走走。對於自己的投票內容她不多言，僅表示：「我們希望大家尊重所有市民朋友公民參政權，所以希望大家對所有投票事務、有關投票內容，盡量不要評論，以免影響到別人。」
雲林是養豬大縣，縣長張麗善表示一早到土庫馬光聯合辦公處投票，不忘呼籲鄉親反萊豬，她表示：「我們的豬農現在面臨到百億基金的誘惑，但是我相信他們能夠禀持著良心、禀持著對事業的責任，也一定會來支持，讓我們民眾享有健康的豬肉。」