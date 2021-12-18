李靚蕾5千字重磅打臉王力宏 隋棠、修杰楷默默按讚聲援
王力宏和結婚8年的李靚蕾日前傳出婚變，王力宏經紀人一開始先表示沒聽過，後來王力宏親自在臉書上證實目前申請離婚中，強調和李靚蕾永遠都會是一家人，而且2人私生活很簡單、很單純。沒想到李靚蕾忍了2天，昨（17）日深夜發5千字長文揭露王力宏根本就是個渣男，並同步發在微博和IG，引起一陣譁然，許多擁有藍勾勾的藝人更紛紛按讚支持李靚蕾。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-18 14:41:00
李靚蕾嫁給王力宏後5年生3胎，放棄自己的事業，專心在家帶小孩，在演藝圈中也有不少藝人好友，就在外界以為王力宏和李靚蕾婚姻相當幸福美滿時，2人卻傳出早就貌合神離。李靚蕾16歲就認識王力宏，一直到成年後嫁給男方，原本看似童話故事般的情節，卻在李靚蕾5千字控訴文下顯露出真面目，王力宏被指控是媽寶，而且長期外遇、不回家、自私、愛召妓，一夕之間多年以來的優質人設直接崩壞。
李靚蕾發出指控文後，IG上吸引不少藝人按讚，包括隋棠、修杰楷、關穎、周曉涵、邵庭和曹格的老婆吳速玲等，再加上原本周杰倫火速取消關注昔日好麻吉王力宏的IG，留給外界無限想像。
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