網紅心疼李靚蕾拚三胎被甩　「一個子宮的距離」惹哭網友

王力宏15日官宣離婚，當時網紅凡槿（廣告小妹）語帶祝福，表示兩個不適合的人分開，成全未來兩個幸福家庭，並讚美王力宏自稱做得不夠，無論是發自內心或公關手段，都是一個好跡象。沒想到李靚蕾17號深夜一篇近5000字長文，揭開一入豪門深似海的委屈，也讓原本認同王力宏離婚好聚好散的網紅們，風向整個大轉彎，經常在社群平台罵老公的廣告小妹，改口說對不起大家，不該占用資源罵老公，雖然另一半不過節不過生日，但「跟王力宏一比簡直是天使！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廣告小妹透露試管嬰兒過程，另一半幾乎都缺席。（圖／翻攝廣告小妹FB）

李靚蕾發文指控王力宏約砲、召妓，懷孕生子過程，都是一人面對，讓外界很震驚。時常在臉書罵老公的廣告小妹，改口說「老公跟王力宏一比簡直是天使」，根本望塵莫及，但也哀怨表示王力宏愛約砲，自己老公愛工作，境遇沒有什麼不同。她感慨婚姻裡的男女，「一個子宮的距離，是天和地」，在備孕過程老公專注實驗室工作，讓她一個人去診所進行人工植入，躺在病床上床冷心更冷，踏上試管之路後，挨了一堆針，終於取得兩顆可用的胚胎，卻只有媽媽陪伴在側，老公又因工作出差，「我必須天人交戰，而他卻能自由飛翔，這就是一個子宮的距離」。





沒想到她如願懷孕後，老公還叫她打掃、整理雜物，結果孩子意外心跳停止，必須做人工流產，媽媽竟然還心疼老公陪她一起吃月子餐。廣告小妹說，「李靚蕾的心酸得到社會迴響，可是還有許許多多的全職媽媽，被說是米蟲、是懶惰，女性每生一個孩子，都像是轉命運輪盤」。





▲網友認為老公愛工作比約砲好，被廣告小妹痛斥。（圖／翻攝廣告小妹FB）

網友安慰她王力宏愛砲友是背叛，老公愛工作是賺錢，也讓廣告小妹超火大，怒罵「一樣都是缺席，愛砲友全民皆罵，愛工作連我的親娘都說我小心眼」，讓她一人面對備孕過程的焦慮，無數次需要他的時候，老公以工作為由缺席了，也是一種背叛，獲得許多網友共鳴，「道出千千萬萬女性的心聲」、「懷孕過程沒有經歷過的人不會懂得」、「看到哭，這就是一個子宮的差距」。



