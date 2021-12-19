李棟旭裸體被安全帽男《瘋狂》暴打！前女友加入過肩摔

韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》17日晚間全球首播，李棟旭日前表示將讓眾人看見「全新的李棟旭」，果然首集就不同凡響，開場十分鐘內衰事連連，先是上演激烈的拳擊搏鬥，又在三溫暖遭安全帽男暴打，連韓知㒚飾演的前女友李熙謙也摻一咖，兩人見面便以擒拿術將男方「過肩摔」打招呼，最後還自火場破窗跳樓逃生，才開播倒楣事接踵而至，不停上演又滾又爬的動作戲，堪稱本劇最大的受害者，難怪記者會上，李棟旭表示這部戲是在跟自己的疲累對抗。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲劇中，李棟旭洗三溫暖被突襲。（圖／愛奇藝國際站）過往作品總是帥氣示人，或擁有絕技、法術的李棟旭，在《邪惡與瘋狂》裡詮釋野心十足的警監柳秀悅，為升官發達成為上司心中「喬事情」的最佳人選，專門擺平達官顯貴惹出的麻煩事，卻因此變成前女友心中的壞傢伙。雖然李棟旭的角色擅於阿諛奉承上級，但調查案件、訊問嫌疑犯時依舊相當犀利，展現敏銳的洞察力和絕佳口才，又油又帥和精湛演出獲得網友一致好評。而一直以安全帽、騎士裝扮現身的魏嘏隽飾演的「瘋傢伙」K，總是對李棟旭窮追猛打，令對方摸不著頭緒，直到首集尾聲終於暴露他的真面目，帶著瘋狂、燦爛的笑容對李棟旭說道：「幸會了！柳秀悅。」下集預告中，魏嘏隽狂氣不減的向質問自己身分的李棟旭宣示：「我專門處決無可救藥的人渣，是當代最後的英雄」，「壞傢伙」與「瘋傢伙」正式打照面，讓人期待兩人接下來的互動發展。《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》每週五、六晚上9點50分獨家同步韓國在愛奇藝國際站播出。▲安全帽男身分是魏嘏隽。（圖／愛奇藝國際站）日版《華燈初上》更威！牛郎媽媽賣曖昧賺3億 家蓋酒吧天然美女打趴孫藝真、金泰希 39歲「江南嫩臉」一碰就破《華燈》7位小姐大素顏自拍 「下班後長相」全洩