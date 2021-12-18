COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不准給習大大的書負評？路透爆料：亞馬遜配合中國宣傳

▲美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）被外媒爆料，曾為了討好北京，而與官方宣傳機構合作。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）被外媒爆料，曾為了討好北京，而與官方宣傳機構合作。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-18 15:19:29

知名外媒《路透社》，本月17日發表特別報導，聲稱美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）曾為了討好北京，而與官方宣傳機構合作，禁止在亞馬遜中文網站上，評論或評分有關中國國家主席習近平的言論與文字選集。

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，在亞馬遜中文網站上，由中國政府出版的《習近平談治國理政》一書，沒有任何網友評分，評論也被禁用，作為亞馬遜電子商務的重要部分，評分和評論被禁是相當怪異的事。

報導引述知情人士透露，北京對讀者的負面評論感到不滿，而且不能忍受5星以下的評分，因此要求禁止評分和評論。

此外，內部文件和採訪也顯示，亞馬遜與中國宣傳機構的中國國際圖書貿易總公司（CIBTC），合作開辦的「中國圖書」（China Books），雖未帶來可觀收入，但因亞馬遜在中國發展電子書閱讀器Kindle、雲端和電商業務，所以「中國圖書」也被亞馬遜視為贏得中國支持的關鍵。

內部文件還提到，2018年，中國國家互聯網信息辦公室曾要求亞馬遜，刪除旗下的電影訊息和評論平台IMDb上，有關中國新電影《厲害了，我的國》的連結，原因是電影的網路評價差，後來部分負面評論便在網站上消失。亞馬遜一份2018年內部簡報，也描述了這家公司在中國業務面臨的一些「核心議題」，包括「意識形態控制和宣傳是共產黨實現並維持成功的工具核心」、「我們不去評判對錯。」

對於有關報導和指控，亞馬遜強調，無論在哪發展業務，都會遵守所有法律規定，中國也不例外；而中國國際圖書貿易總公司，只是亞馬遜為美國和其他地方的中國讀者，提供服務的額外管道，是亞馬遜在全球的數百萬合作夥伴之一。至於《厲害了，我的國》部分評論被刪除，亞馬遜則回應稱，這是因為那些評論大多偏離主題，違反用戶評論指南。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀