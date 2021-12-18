曾說願意和王力宏一夜情　徐若瑄認2人私下會見面

王力宏和李靚蕾8年婚姻破裂，王力宏日前證實正在申請離婚中，強調2人私生活很簡單、很單純，因此不會再對外做回應，但李靚蕾昨（17）日深夜發5千字長文指控王力宏只顧自己的名譽，不願意幫她澄清不實謠言，還爆料王力宏男女關係複雜，有許多砲友，甚至曾違反法規也要去找其中一位有老公小孩的砲友，網友猜測該人妻可能是徐若瑄，並翻出2人多年前分別上《康熙來了》的節目影片，不難看出雙方當年關係就相當微妙。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-18 15:41:35
徐若瑄在15年前在《康熙來了》被小S逼問，如果要在王力宏和周杰倫之中選一個發生一夜情會選誰，徐若瑄一開始不願意回答，她尷尬表示2人都是自己的朋友，真的沒辦法選，最後在小S死咬不放的拷問下，徐若瑄終於選擇王力宏，也坦承自己覺得王力宏比周杰倫帥，但大家都是好朋友，關係還不錯，也會私下相約吃飯。
王力宏則是在11年前上《康熙來了》宣傳新歌《柴米油鹽醬醋茶》，而徐若瑄正是這首歌的作詞人，當時專輯有附贈一把心型鑰匙，蔡康永開玩笑問徐若瑄是不是也有一把？接著小S說徐若瑄那把應該是真的可以打開王力宏家房門的鑰匙，王力宏雖然急忙否認，但小S接著逼問：「你應該有愛過她吧？」王力宏一臉尷尬地說：「是...」看起來相當手足無措。
對於和王力宏傳出婚外情，徐若瑄則是在臉書上表示：「對於今日媒體未經證實影射，或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」