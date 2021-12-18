讓天王示範真愛！劉德華：在一起的每一天　都不讓妳難過

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劉德華出道40年來，幾乎零負評，不只在工作上兢兢業業，愛護歌迷粉絲也早已不是新聞。而最讓人津津樂道的，莫過於他即使貴為演藝圈的天王，卻選擇在事業巔峰時與老婆朱麗倩走入婚姻，並小心翼翼保護這段關係，與緋聞絕緣。並在女兒誕生後，成為十足的「女兒奴」。
先前上節目時，劉德華稱從1997年時，就早已認定朱麗倩，即便有意見不合，也從來不會跟另外一半吵架。而事業如日中天的劉德華，一年僅有4週的假期，他用兩星期陪伴父母家人，兩星期陪伴朱麗倩。因為他深知老婆「一定比我更愛我」，對於老婆的不離不棄，劉德華僅能以此回報。
直到女兒出生時，劉德華推掉所有工作在醫院陪伴老婆與女兒3個月，甚至當女兒開始上學以後，只要人在香港，劉德華就會親自接送女兒。他不諱言地說：「愛女兒比老婆多了，我要小心一點，怕對老婆不夠好。」對於家人的疼愛完全溢於言表。
劉德華曾說，只要他在外地工作，每天都會打兩通電話回家。他的飲食習慣，也因為老婆與女兒吃素，從此也決定和家人一同吃素。有人說，劉德華是好男人的典範，可事實上，他只是在示範著，身為一個男人對於家庭再普通不過的付出與愛。
能和劉德華在一起，是多少女人的夢想，然而，等真的到了朱麗倩的身分，就會曉得愛上一個眾人傾慕的天王，那絕對是非常困難的事情。多少人的戀愛，光是為了「安全感」這件事情，就可以惹出多少的爭執與不快，那愛上劉德華，又會是怎樣的光景？實在令人難以想像。可朱麗倩幾十年來，一定需要跟數不清的不安全感、孤獨感，以及等待為伍，這是與公眾人物相愛的必要之惡。而劉德華也肯定深知這點，所以他在自己能力所及，給予老婆與小孩最完整的照顧與安全感。於是夫妻間的信任，也就此建立。
我們欣羨這樣童話般的愛情，但其實這也和我們大部分人的感情一樣，不過就是用真心付出，不過是認真經營，不過是任何能幫助這段關係變得更好的事情，都能做得樂此不疲。
在婚姻與家庭裡，劉德華和大部分的男人一樣，可能因為事業的關係，沒有辦法做到完整的陪伴，不能隨時隨地給予最即時的照顧。但他做到了一點，就是只做事業上的「劉德華」，但關於家庭，他就是一個普通的老公與父親，全心全意愛著也同樣深愛著他的女孩們。
劉德華很遙不可及嗎？當然，但他的愛情觀與家庭觀，卻僅是基本要求。「我覺得只要你選擇一個人，就是比如我選了妳，就是在一起的那一天往後，就是不要讓妳難過。」他這樣說。
是個男人，就做個像劉德華一樣的男人，即使在外事業再辛苦，永遠都懂得體諒另一半在家的辛苦，即使空閒時間再少，也怎麼樣都會挪出一點時間，哪怕真的只有一點點，也要陪伴最愛的家人。
如果連劉德華都做得到，那你又有什麼理由說做不到呢？