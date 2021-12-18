謝長廷回高雄娘家　陳其邁：續寫高雄人故事

前高雄市長現任駐日代表謝長廷今(18)日在高雄市長陳其邁的陪同下，先後走訪高雄願景館、橋頭糖廠等處，陳其邁除代表市民朋友歡迎謝長廷回娘家外，也感謝時任行政院長謝長廷在他代理市長期間大力支持他推動港市合一與鐵路地下化，感謝老市長開啟高雄新的樂章，高雄車站不僅是歷史的記憶，也是高雄人共同的感情，他現在要繼續寫高雄人的故事。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-18 23:19:58
陳其邁也指出，謝長廷人在日本，心在高雄，高雄火車站遷移時，本來謝長廷就要來，但因為疫情的關係，所以無法成行，因此這個遲來的約會他要全程相陪，歡迎老市長回家。
陳其邁也代表市民朋友特別歡迎老市長謝市長回娘家，現在的高雄在謝長廷任內立下的基礎，包括整個城市美學跟城市的翻轉，也包括鐵路地下化與港市合一。橋頭糖廠是我們台灣第一個糖廠，所以當時的廠長就鑿了二峰圳在屏東，二峰圳就是我們伏流水一開始最早的地方，橋頭糖廠過去也是高雄比較早都市計畫的地方，所以還蠻有趣的。
陳其邁指出，謝長廷想去糖廠走走看看，因為原來的廠長原本有銅像，後來被移回日本，現在台灣人又希望那個銅像可以再回來原來廠長服務的橋頭糖廠，有點台日交流的意義，也拜託謝長廷撮合一些事情，因此特別去橋頭糖廠看一下。