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演藝圈好男人代表？網點「3男神」唯一清流：顧家疼老婆

▲王力宏事件爆發後，網友全推3位男神，是演藝圈好男人代表。（示意圖／取自unsplash）
▲王力宏事件爆發後，網友全推3位男神，是演藝圈好男人代表。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-18 18:21:48

男星王力宏在演藝圈耕耘多年，建立良好的才子形像，日前跟妻子李靚蕾宣布離婚也是聲稱「對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以決定分開」，不料，李靚蕾深夜在發布「核彈級信件」，曝光王力宏私下約砲、召妓、婚外情一樣沒落下，震驚社會大眾。對此《姊妹淘》發起討論，演藝圈還有哪位是好男人？貼文一出，眾人全推李李仁、修杰楷、劉德華三大男神。

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王力宏遭前妻爆料私下關係混亂，讓人不免聯想到類似事件的吳亦凡、羅志祥，男藝人近期連環爆出私下品行不佳，讓社會大眾震驚也讓粉絲失望至極，對此，《姊妹淘》在粉絲專頁發起討論，演藝圈的男藝人有誰是好男人代表？

▲李李仁、修杰楷、劉德華三男神，被網友封為演藝圈好男人代表。（圖／取自李李仁FB、修杰楷FB、劉德華微博）
▲李李仁、修杰楷、劉德華三男神，被網友封為演藝圈好男人代表。（圖／取自李李仁FB、修杰楷FB、劉德華微博）
貼文一出引起熱議，眾多網友紛紛推三大男神李李仁、修杰楷、劉德華「李李仁、修杰楷」、「不要跟我搶老公，劉德華」、「當然是華仔」、「李李仁跟修杰楷阿！顧家又愛妻的最佳代表」。

但也有不少粉絲對演藝圈感到失望，「找不到了，都破滅了 」、「你永遠不會知道螢光幕前的形象跟本人是否相符合」、「全都是表面，沒有相處過」、「没有， 多的是我不知道的事」。（編輯：鍾怡婷）

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