四個公投案皆未通過 陳其邁：人民對政策做出支持的選擇
「感謝每一位站出來投票的你，在民主的實踐中，讓台灣更堅定前進的方向！」1218全國性公民投票案公投結果出爐，高雄投票率超過四成，其中不同意票比例達六成！高雄市長陳其邁今(18)日表示，開票結果，四個公投案都沒有通過。代表大多數人民對當前政府政策的這三個方向，做出了支持的選擇，支持目前台灣前進的方向，拒絕走回頭路。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-18 20:58:05
陳其邁在臉書PO文表示，四個公投案的投票結果，就是對於當前政府政策，在希望帶領台灣產業走向國際、推動台灣能源轉型並兼顧區域均衡、非核家園以及追求台灣民主深化等四個方向，進行公民複決，也就是再一次的決定。也就說，這次的四個公投案，從性質上來看是對政府重大政策的複決案。
陳其邁強調，根據這個公民複決的結果，大家支持總統和行政院加速推動政策的腳步，厚植台灣在國際社會的競爭力。在高雄產業轉型的關鍵時刻上，堅定信心、大步前進！
陳其邁也認為，台灣人民理性平靜的表達自己對公共議題的定見，是公民投票制度在台灣民主政治中日益成熟的表現。這個民主發展成就，值得珍惜，大家也有責任用積極的態度、前進的腳步，來回應公民複決的民意選擇。
最後陳其邁也希望大家繼續為更好的高雄 、更好的台灣、更好的生活，一起攜手努力。台灣加油！高雄加油！