快訊／衰捲王力宏醜聞！徐若瑄最新聲明：沒對不起先生
優質偶像王力宏，本月初宣布與妻子李靚蕾結束8年婚姻，不料17日深夜，李靚蕾的一篇長達4千多字的「毀滅式長文」，揭露王力宏婚前婚後出軌，且還約砲跟偷吃已婚人妻，其中，李靚蕾指出，王力宏甚至不顧違法，也要去砲友家聚會，被網友影射對方是女星徐若瑄。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 20:47:30｜2021-12-18 21:00:55
對此，徐若瑄也發出最新聲明，表示跟王力宏之間絕對無私約，且澄清和制止不必要的聯想，更強調「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響」。有網友贊同，認為王力宏應出面說明，但也有網友留言表示「吃瓜坐等蕾神之槌」、「想知道蕾神怎麼說」、「蕾神跟鋼鐵V要對決了...力宏你居然躲在防疫旅館」。
★徐若瑄聲明全文：
今天媒體報導有鄰居爆料,我想鄰居是誤會了，在此想跟大家說明：今年王力宏先生參加過我家的聚會2次，1次是中午的茶泡飯(一群朋友)、1次是晚餐後(我先生來台,在家宴請朋友們)。
也都有分享在社群上，每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約！而我也和家人住在一起，家裏平時就一直是很熱鬧的部落狀態，不需要揣測，在此澄清和制止不必要的聯想！
王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有矩對不起我先生，為自己發聲，是因為我也有必須捍衛的家人、小孩、朋友、合作夥伴和工作單位，在我身邊的每個人，都因此造成壓力和受傷，這樣一個事件也波及了無辜，希望謠言能止於智者，減少傷害。也希望王力宏先生，能快出來化解，不要因為個人私事殃及友人。（編輯：林盈君）