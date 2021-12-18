最渣非王力宏！資深狗仔驚曝「馬上揭曉」 ：歌唱界藝人
王力宏被前妻李靚蕾「核爆級信件」曝光私下約砲召妓、劈腿等混亂的男女關係，多年的才子形象毀於一旦，資深前狗仔葛斯齊多年前曾拍到王力宏召妓，在臉書感嘆「當年這條新聞沒人相信，甚至不被認同含糊帶過」，隨後更是語出驚人爆料：「這還不是最渣～最渣的那個應該只要步入婚姻馬上就能揭曉！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 20:48:48
葛斯齊2012年曾拍到王力宏召妓的獨家，但在當年卻沒人相信，當時報社也不敢打「王力宏」三字，只用了「優質偶像」帶過，甚至連報導版面都非常小，他直言表示，自己跑過2年社會新聞的經驗，加上各種疑點，讓他當年能夠肯定「王力宏會召妓」，至於外傳的性向問題只是保護色，而這也是他多年來最自豪的工作經歷。
但他無奈表示，當記者最不能接受的就是，明明努力好久建立的線索，「卻沒得到認同含糊帶過，想起當時心真的很累」，也感謝李靚蕾能夠吐露實情：「您委屈了」
而多年來外界不斷謠傳王力宏是GAY，葛斯齊一直以來也都肯定地說：「不是！絕對不是，那只是保護色！」而最後他也語出驚人的爆料，從陶喆到羅志祥，以及王力宏，但這都還不是演藝圈最渣，「最渣的那個應該只要步入婚姻馬上就能揭曉！」。最後他更在留言中加碼公開線索，「目前台渣排名全是唱片線的」。