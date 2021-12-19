強颱肆虐菲律賓施亞高島　官員：我們急需援助

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菲律賓家扶中心代表張凱莉說，雖然施亞高島東南部是觀光區域，西部施亞高機場所在的德卡曼鎮（Del Carmen）基礎建設卻相對缺乏，尤其因機場道路拓寬被迫遷移的104戶貧困家庭，更深受無水可用之苦。
在彰化育達國際獅子會贊助經費和當地非營利組織Espoir生活教育學校（Espoir School of Life）協助下，家扶基金會捐助貧困社區的供水站9日完工啟用。然而，啟用典禮上週剛結束，超級颱風雷伊（Rai）16日就登陸施亞高島，造成慘重災情。
德卡曼鎮副鎮長柯洛（Alfredo Matugas Coro II）今天傳送訊息告訴菲律賓家扶中心：「施亞高島滿目瘡痍，我們急需援助。」
柯洛說，因通訊中斷，他只能使用臨時衛星通訊與外界聯絡。
他表示：「施亞高島95%遭破壞。所有避難區域都受損。由於颱風季節將持續到2022年3月中旬，急需重建避難所的建材。」
張凱莉告訴中央社記者，施亞高島位於菲律賓東南外圍，「颱風非常容易先著陸，就是第一道防線」。
她表示，家扶中心16日上午最後一次聯繫上Espoir生活教育學校，學校老師當時說，當地颳起強風，村子也開始淹水。隔天再傳送訊息給校方時，通訊已經中斷，無法取得聯繫。
張凱莉說，由於當地時常遭受颱風侵襲，供水站設計時就拉高到1公尺處，避免遭雨水淹沒，加上兩座5公噸水塔的整體高度也僅6公尺高，以免遭強風吹倒，太陽能板周邊還圍起鐵柵欄防護，避免強風帶來樹枝或磚瓦，破壞供水站結構。
她表示，施亞高島通訊和網路目前尚未修復，家扶中心會密切關注當地情況，與合作單位取得聯繫後，再確認下一步如何提供援助。（編輯：黃自強）1101218