精通琴棋書畫！日本最美公主愛跳舞　曾挨批穿著「裸露」

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不過相較於真子偏可愛類型的娃娃臉，佳子公主外型甜美，高挺的鼻樑以及笑起來彎彎的嘴唇，讓佳子公主被稱讚有著「大和撫子」之流的清新氣質，無論是將長髮放下，還是梳成馬尾、包頭，佳子公主出眾氣質和迷人風采備受媒體追捧，每次出席公開活動都會引發熱烈討論，過去還掀起了「佳子熱潮」，甚至還有粉絲為她成立後援會「Kako Fans Club」。20歲出席成年授勳儀式時，戴著皇冠現身，直接驚豔全場，直接成為了日本皇室的門面擔當，被評為「日本最美公主」。
不僅外貌出色，佳子公主待人溫柔、隨和。有消息指出，在就學期間，佳子公主對同學、學弟妹也相當親切，甚至還會讓他們稱呼她為「佳子」。過她曾經出席「全日本高等學校馬術競技大會」開幕儀式時， 場外一群5歲幼稚園小朋友排隊迎接佳子公主，一看到佳子就忍不住大喊「公主好漂亮」，童言童語讓佳子公主也害羞得笑出來，事件經報導後成為一時佳話。
佳子公主對於姊姊的婚事，一直抱持著支持的態度，不過她自己的感情狀況，在真子結婚之後，也備受外界關注。佳子公主在2019年3月從在國際基督教大學畢業典禮上，被媒體追問是否有戀愛對象，當時她謹慎回答「包括以後在內，不打算對此作出回答」，不過也說出了理想型男友的條件，就是「能夠相互陪伴而感到安心的對象」。
過去曾經有報導指出，在佳子公主在赴英國利兹大學表演文化產業學科留學之前，曾在留學說明會上結識1名帥氣的理科男A，目前穩定交往中，甚至已經在考慮婚事，但當時因真子的婚事仍陷於風暴之中，讓佳子公主的婚事也無法進行詳細討論。
佳子公主進入學習院大學就讀一年之後，隨即宣布退學，並且轉入與真子同一所學校國際基督教大學繼續完成大學學業。學習院已經有著超過130年以上的歷史，原本就是為皇族、華族子弟專設的教育機構，在二戰結束後，皇族出身的人從小學到大學都在學習院讀書，已經成為日本皇室的慣例。
有消息指出，佳子公主退學的主要原因之一，在於學習院大學的教育內容跟不上時代。學習院大學助教表示，「最近50年間都沒有設立過新的學科，所以年輕的皇族子弟感覺不到學習院的魅力，也不是沒有道理的」。
也有皇室工作人員認為，「佳子的退學，跟姐姐真子有關。真子在兩年前成人後就開始作為青年皇族積極履行公務，9月17日又從日本出發，前往英國留學，計劃取得博物館學的碩士學位。真子一邊履行皇族義務，一邊為個人理想而努力的姿態，刺激也鼓勵了佳子，讓她敢於選擇與勇於追求。」
不過佳子公主表現優異，精通琴棋書畫、學習成績優秀，運動細胞也相當發達，小時候還參與過花式滑冰比賽。佳子公主更對於舞蹈情有獨鍾，大學曾加入熱舞社，但礙於身分，逐漸減少現身，後來改去上私人舞蹈教室繼續追夢，更定期出席發表會演出。赴英國留學期間，她也選擇專攻舞台藝術、舞蹈劇場製作相關內容，透露出她對表演的熱情。
但不少將佳子公主視為「皇室典範」的民眾，無法理解佳子公主跳熱舞的行為。佳子公主過去穿著時尚，在台上露出「11字腹肌」，奮力舞動的畫面，更讓保守派的民眾直呼「不可置信」，還紛紛指責「公主不可以跳韓國女團的舞蹈」、「公主不應該搔首弄姿」、「公主不應該穿著裸露」，但他們所謂的「裸露」，不過也就是露出小腹罷了。
另外，據傳佳子公主在高中畢業之後就拿到了駕駛執照，據日本報導，她的駕駛技術十分高超，她也很喜歡利用閒暇之餘開車兜風，放鬆心情。
雖然日本皇室有著其要肩負的責任，但從佳子公主身上也能看出，在時代更迭之下，新舊思維的分裂越來越大，要如何順應新生代的思潮，成為日本皇室必須面對的問題，年輕的皇室成員也得努力摸索自己的定位，找到最適合自己的路。