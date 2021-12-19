王力宏急私訊李靚蕾！1條件逼收回指控：就說妳神智不清
男星王力宏17日深夜遭妻子李靚蕾寫下長達5000多字的指控，指出他長期出軌、擁有不正常男女關係，甚至還為此要求離婚，讓李靚蕾忍無可忍，沒想到今（19）日李靚蕾再度公開王力宏18日下午傳來的簡訊，只見內容並不是道歉，而是以房子作為交換條件，希望李靚蕾對媒體改口是她太難過才會神智不清寫下不實指控，讓李靚蕾心寒直言：「我們認識了這麼多年，到了現在你還是不知道我是不會被錢收買的人。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 10:23:16
王力宏形象毀損後，爸爸王大中也緊急曬出手寫信，反控李靚蕾要求男方支付數億台幣，連「毀滅式長文」都是兩年來處心積慮的摧毀手法，對此李靚蕾今日再度發表7點聲明回擊，並公開王力宏18日下午傳來的簡訊內容。
只見王力宏簡訊上寫著，「給妳房子，然後妳告訴媒體今天妳的指控都是毫無根據的，妳只是因為太難過、心情不好，所以頭腦不太清楚，力宏根本沒做這些事情，接著妳再道歉」。
對於王力宏沒有任何道歉，而是傳來這一封簡訊，李靚蕾表示感到很遺憾，「我們認識了這麼多年，到了現在你還是不知道我是不會被錢收買的人。如果我會選擇幫你，只會是因為我在乎你這個人」。
「我為了跟孩子們有地方住，條件是需要發文欺騙大眾我神智不清？如果我這麼做，以後我要怎麼活下去？」李靚蕾心寒怒指王力宏到現在仍無悔過之心、一樣自私，也再度強調自己不會被收買，「其實，這是我們同住和扶養孩子們的房子，如果我想要爭取這個房子，也是有勝算的，不需要你的施捨，也不需要以任何條件來交換」。（編輯：賴禹妡）