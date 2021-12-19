王力宏醜聞延燒！周杰倫竟也遭洗版 原因讓網友全笑翻
實力派偶像歌手王力宏才剛結束8年婚姻，卻在17日深夜遭前妻李靚蕾一篇4千多字「毀滅式長文」接露其出軌約炮內幕，混亂的私生活讓王力宏優質的人設在一夜之間崩塌，沒想到同樣身為天王的周杰倫的社交媒體竟然也因此遭到網友洗版，真實原因曝光讓許多人都笑了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 10:20:03｜2021-12-19 11:27:25
王力宏在本月15日才證實與妻子李靚蕾已簽字離婚，結束長達8年的婚姻，未料17日深夜就遭到李靚蕾發長文控訴婚後遭王家人冷暴力，以及王力宏頻頻出軌被抓包等內幕，「好男人好爸爸」的形象在一夕之間完全崩塌。沒想到4月才曾與王力宏一同出席富邦董娘生日宴並臨時為其伴奏的天王周杰倫，竟然也上了熱搜關鍵字，且他的微博也狂遭網友洗版！
原來，不少網友感慨支持多年的偶像竟然人設崩塌，加上不少男歌手都爆出桃色醜聞，但唯獨周杰倫婚後常常分享與老婆昆凌以及小孩的互動，也不定時帶愛妻出遊曬恩愛，被網友認定是顧家又愛家人的一股清流。
因此許多網友在周杰倫的微博留言：「周杰倫千萬別塌房」、「千万不能塌，就剩你了」、「哥，你挺住哦」、「你是最後的底線了，好好生活」、「老周，請好好的做好我們的偶像。對無數人說起你優秀。也不停的在小孩面前說我喜歡的偶像有多優秀，是一個完美爸爸…只希望等到我白髮蒼蒼的时候，還能告訴後辈我喜歡的是你。請好好愛你自己爱家庭，也愛追随了20年的我們」。（編輯：陳珮瑜）