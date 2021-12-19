松田聖子女兒神田沙也加墜樓身亡　飯店14樓被發現

日星松田聖子、神田正輝的女兒神田沙也加，今（19日）凌晨傳出墜樓身亡，享年35歲。根據報導指出，她是在18日晚間送醫途中，8點40分宣告不治，而神田沙也加是被發現在北海道札幌市下榻飯店14樓，但她是住在20樓，警方不排除自殺可能性，全面調查中。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-19 11:03:33
神田沙也加正在日本展開音樂劇《窈窕淑女》巡迴，18日在札幌的場次原定由她演出，但集合時間卻不見人影，電話也聯絡不上，沒想到在日本時間下午1點於下榻飯店的14樓被發現，因她是住在20樓，警方先以跌落通報，但是否意外或是自殺，詳情有待釐清。
根據《體育報知》報導，神田沙也加墜樓前，上午10點左右有跟爸爸神田正輝通話，預祝父親生日快樂。對於憾事，神田沙也加經紀公司表示難以相信、無法接受。
神田沙也加曾替《冰雪奇緣》日版安娜配音，「日本安娜」成了她演藝生涯巔峰，此外還有替《刀劍神域劇場版 序列戰爭》YUNA、《IDOLY PRIDE》長瀨麻奈、《新槍彈辯駁V3》赤松楓等動畫角色配音，近年則專攻音樂劇市場，除了正在舉辦的巡迴，明年上半年的工作也已排定，突然離世讓粉絲與業界錯愕震驚。
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