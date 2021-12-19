2年前曾遇王力宏夫妻！見李靚蕾1句話藏玄機：隱忍太久了
男星王力宏遭妻子李靚蕾寫下5000字「核彈級爆料毀滅信」，指控男方長期出軌、有不正當男女關係，好男人、好爸爸的人設一夕之間崩塌，對此就有網友挖出過去曾有粉絲在日本巧遇王力宏夫婦約會的分享文章，發現文字間早就藏有端倪，忍不住感嘆李靚蕾真的「隱忍太久了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 11:24:09
在此波事件爆發之前，就有一名住在日本的網友2019年於原宿逛街，巧遇王力宏以及李靚蕾，當時網友發現王力宏正在玩電子樂器，而李靚蕾則是在一旁替他錄影，只好在一旁尷尬地問：「你是王力宏嗎？」
王力宏見狀便調皮地比了「噓」的手勢後點點頭，接著該名網友想和王力宏合照，因此徵求李靚蕾同意，不過遭到婉拒，李靚蕾表示，這是難得夫妻倆能難得出來約會的時光，不想被打擾，但網友也強調「夫妻兩人都很有禮貌」，甚至王力宏夫妻走出來時再次遇到他，還大方揮手說再見。
原先該名網友貼文原意是想表達王力宏夫婦的恩愛畫面，沒想到如今卻被眼尖的網友們發現，李靚蕾口中的「難得兩人約會」似乎話中有話，忍不住嘆：「因為都在跟別的女的約吧」、「她真的隱忍太久了」。（編輯：賴禹妡）