決定好去哪跨年了嗎？Top 10行程出爐 第一名煙火超炫
每到年底許多飯店和景點都會陸續推出各種玩樂行程，就是要給消費者更多跨年靈感，Klook統整今年到目前為止熱銷的跨年體驗前10名，可以發現在樂園看煙火依舊是最熱門的跨年活動之一，包括「義大遊樂世界」、「劍湖山世界主題樂園」等，其中義大遊樂世界將施放888秒大型藝術煙火秀，劍湖山世界主題樂園更直接將摩天輪作為煙火施放的主體，並用無人機打造浮空煙火秀拉開整場表演的序幕，讓民眾期待度爆表！
記者劉雅文／台北報導
2021-12-19 13:43:56｜2021-12-19 14:10:09
除了令人目眩神迷的煙火外，主題派對和迎曙光的行程同樣人氣十足，圓山大飯店 穿越時空‧跨年派對、台北國泰萬怡酒店的2022怡起跨年派對皆紛紛入榜；嘉義阿里山、宜蘭太平山等過往熱門看日出的景點也同樣榜上有名。另外，屏東國立海洋生物博物館、花蓮夜宿遠雄海洋公園體驗也同樣擠進前十名，顯示民眾不只煙火樂園，也尋求一種愜意的跨年氛圍。
Klook台灣市場資深行銷總監林耀民表示：「2021年台灣經歷本土疫情的動盪，對各行各業來說都是極具震撼與挑戰的一年，但同時我們也見證了國旅市場的強韌與反彈；從平台數據來看，Klook整體預訂量雖然在6月疫情險峻時跌至最低點，但是在逐步解封的8月，即快速飆升來到本土疫情爆發前的水準，反彈回升僅僅花了不到2個月的時間；回顧今年不論在預訂數、銷量甚至平台流量，皆成長至去年2至3倍，相信明年只要疫情控制得當，國旅市場翻倍成長可期！」