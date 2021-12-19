台鐵建置邊坡「落石告警系統」　明年底前26處完工

太魯閣事故造成49人死亡，213人輕重傷，針對行車安全，台鐵局今（19）日指出針對26處落石、土石流等潛在危險處所，建立落石告警系統，現已於於林口支線完成模擬情境之攝影機辨視功能測試，預計今年底會完成11處、111年底將完成其餘15處。
記者許若茵／台北報導
2021-12-19 14:08:22
今年4月2日，太魯閣號因與滑落邊坡的工程車碰撞後出軌，造成49人死亡和213人輕重傷，針對異物入侵軌道方面，台鐵曾表示已於「鐵路行車安全改善六年計畫」辦理圍籬及圍欄新設工程共計180.5公里，為強化行車安全，盤點異物入侵風險處所共64處，其中針對26處落石、土石流等潛在危險處所，建立落石告警系統。
今台鐵局重申，「鐵路行車安全改善六年計畫」內，針對部分位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險因子且難以工程手段改善之路段，已統包工程建置邊坡落石告警系統，落石告警系統將以AI辨識方式，透過深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，並發送告警訊息即時通知，以利各單位及時應對。
為確保人工智慧辨識能力，台鐵局也邀請外部委員協助，進行辨識功能測試計畫，因AI人工智慧辨識系統之規劃涉及硬體規格選擇、氣候狀況模擬及辨識成功率等較為複雜之因子，經多次研討，於林口支線完成模擬情境之攝影機辨視功能測試後，立即著手進行告警系統設備建置。
台鐵局指出，落石告警系統共規劃建置26處，其中北迴線K48及K51共2處告警系統，於110年8月5日進場施工，9月30日建置完成，後續預定110年底累計完成11處、111年底將完成其餘15處。