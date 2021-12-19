射出「政策3箭」　顏寬恒：若選民不認同請吃大餐也沒用

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朱立倫為顏寬恆抱屈，指「民進黨派空降、用網軍力量想打擊寬恒，這一個月我們拚公投，讓他一個人承受非常多的炮火，其中絕大部份非常惡意。今天開始我們要結合所有社會正義的力量，不斷給予鼓勵、幫忙平反澄清，讓他獲得更多中間選民的支持。」
顏寬恒宣佈未來將推動「政策3箭」，1是廣設公托與幼托，減低年輕爸媽負擔；2是針對中小企業農地違章工廠提出規劃藍圖，打造台中版的內湖園區、3是打造便捷新興商圈，讓烏日高鐵特區成為海線屯區的新都心。
顏寬恒說：「傳統的巷弄戰、民主炒麵，除了加倍力度，我們也將轉型為鄉間座談會，去了解在地居民所遭遇到的困境以及問題。」
對手林靜儀昨晚開直播，指「不要以為只是吃一點米粉、兩隻蝦子就會投給你」。顏寬恒今反擊：「請不要看輕台灣人！也不要看不起地方選民、用低劣的思考去想像對方。沒有人會為了吃一碗米粉把票投給任何人，如果這個人不被認同，吃大餐廳、吃火鍋也不會投給他。」他再度批評林靜儀競選總部主委林佳龍與網軍頭子林秉樞聯手操作造神論，把對手塑造成媽祖婆指示參選。
對手陣營指控台中市政府行政不公，媒體問顏寬恒回應，立委高金素梅說：「民進黨更行政不公吧！我非常心疼寬恆、心疼標哥，我在立法院20年，當年三黨不過半，現在的黨政高層如何跟標哥勾肩搭背、兄弟來兄弟去？柯建銘還在可以問他！媒體舖天蓋地打他們父子倆、帶頭做最壞示範，你們覺得公平嗎？這次民進黨全國都在看，什麼叫行政不公立、什麼叫媒體殘殺，大家都看得很清楚。」
媒體接著問當年外傭自殺的細節，高金素梅再度搶答：「不要再拿這種東西來模糊焦點！發揮正能量，台灣才會更美好。」一旁民眾接著高喊「高金素梅加油」！