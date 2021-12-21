桃園房市熱門總價帶大公開！這3路段還找得到1字頭

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再進一步觀察屋齡的交易比重，以屋齡2年至10年的28.9％和20年至30年的26.1％居多，可滿足多數民眾的需求，且分別多位於中壢區和桃園區；格局部分，以3房交易占比50.4％最多，其次為2房交易，占比約24.0％，兩者多集中於桃園區。
因捷運綠線具未來發展性，房市熱度不減，永慶不動產桃園中路風禾加盟店店長張辰駿指出，近一年桃園區房屋總價500萬至1000萬元的交易占比近5成，購屋熱區集中在桃園區的大興西路二段、大有路、春日路等。
張辰駿表示，這些路段為舊市中心，生活、休閒機能發展成熟，加上鄰近中正藝文特區外圍，又有捷運綠線題材支撐，吸引許多首購族、換屋族進場，套房、2至3房產品選擇多元，屋齡多為20年至30年之間的中古大樓，尚有機會找到1字頭的便宜物件，頗具CP值。
而桃園市總價1000萬至1500萬元的交易物件，也集中在桃園區，多位於經國重劃區的經國一路上。張辰駿說明，從經國一路至國道一號南崁交流道、經國轉運站便利，對於通勤族是一大優勢，不少雙北客選擇南下購屋。而且區域內頂級商辦聚落成形，商圈機能強、休憩綠地多，讓許多商務人士、企業老闆願意落腳在此，總價1000萬至1500萬可買到屋齡5年內、2至3房的大樓物件。
從統計資料亦發現，屋齡2年以下的新成屋，桃園區也屬交易熱區。張辰駿觀察，位在經國重劃區內的幸福路交易夯，不僅擁有河濱公園、成熟商圈、交通便利等特性，未來捷運綠線支線可從G13站貫通至幸福路，大幅提升區域交通，目前2房總價約1100萬元上下可入手。
另外，張辰駿提到，隸屬於中路特區的文中三路、法院後街，主打高綠覆率、純住宅環境，適合喜歡「離塵不離城」的族群；不過，由於建地成本墊高、推升住宅價格，2房含車位總價約1000萬至1200萬元，3房含車位總價則落在1500萬至2000萬元。
由於學生與工業區就業人口的租屋需求強，統計桃園總價500萬元內與1房格局的交易分布，多位於中壢區。永慶不動產中壢高中加盟店店長梁秀麗表示，元智大學周邊的興仁路二段、中原大學的實踐路、工業區鄰近的中園路，許多低總價10至20坪左右的套房物件，無論是整間、整層、甚至是整棟的租金年投報率動輒4至5％，穩定的租金收益吸引不少人當起包租公。
值得一提的是，桃園屋齡2年至10年交易量占近3成最多，且多集中於中壢區。梁秀麗指出，中壢外圍蛋白區的南園二路為購屋熱區，因靠近內壢交流道、遠東SOGO百貨、中壢藝術園區，距離中壢市區車程不用10分鐘，生活機能豐富又交通便利，總價1千萬元內可入手2至3房產品，受到年輕首購族、新婚家庭喜愛。
若想坐擁萬坪公園、濃厚文教氛圍，梁秀麗建議，可以選擇環西路二段周邊。附近有中壢區最大的光明公園，公園內還有運動中心；而家長在意的學區，從國小、國中至高中一應俱全，可為孩子創造良好的學習環境；加上離SOGO百貨、興國市場、中壢觀光夜市相當近，食衣育樂全方位滿足；交通部分，鄰近機捷A21環北站的優勢，讓通勤族無論去青埔、高鐵、桃機，甚至未來搭台鐵到北桃園或台北，都相當便利；目前2房約900萬至1000萬元、3房1300萬元有機會入手。