王力宏再爆「曾狩獵16歲師妹」 本尊嘲諷渣男人生被砲轟
從李靚蕾毀滅式爆料的聲明當中可以看到，王力宏在她未成年時就已經搭訕李靚蕾，而王力宏昔日同門師妹張綺倫，昨（18）日也曬出2人當年的合照，表示自己在16歲時，也曾遭王力宏勾引、有過曖昧情愫，對方甚至承諾要替她作曲，如今事隔多年，王力宏私下花心、不檢點的行徑浮出檯面，讓張綺倫感到相當慶幸，不過她也遭網友質疑是想藉著王力宏炒新聞。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-19 13:37:06
張綺倫分享自己16歲時，被大6歲的王力宏搭訕的過程：「記得相識那年我16歲、你22歲，你剛加盟sony，我是sony新人，那一年你得了第一座金曲獎，我超級替你開心，演唱會你會帶我到後台玩，而且你還說你要寫一首歌送給我。」而現在的張綺倫，慶幸自己已經不是王力宏的迷妹：「還好我們終究無緣，還好我現任老公比你好1000萬倍。」最後也不忘諷刺王力宏將優質偶像活成了渣男人生。
張綺倫坦言當時確實非常欣賞王力宏，如今對方淪為眾矢之的，她在留言區意有所指地表示：「都是大陸人帶壞他的，我們家紅紅（王力宏）以前很乖的。」不過也有網友認為張綺倫是踩著王力宏的醜聞在蹭熱度，怒批她落井下石：「雖然渣男我也是很唾棄，不過就想問，妳哪來的自信覺得他有可能會娶妳？ 」、「如果王力宏當時單身有何不可？妳這爆料太模糊」。