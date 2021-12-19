考驗眼力！聖誕樹出現「黑毛裝飾」 奴驚：怎麼上去的？
聖誕節即將到來，不少家庭已經做好相關佈置以迎接這個溫馨的節慶，但是對於家裡有養毛小孩的飼主們來說，有時候卻是一件令人提心吊膽的事。國外一名女飼主日前在家裡裝飾好聖誕樹後，沒想到有人比她更興奮！
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 14:29:09
女子瑞秋Rachel First為了迎接聖誕節，特定訂購了一顆超大聖誕樹放在屋裡，並且掛上燈光讓樹看起來更增添溫馨氣息，沒想到瑞秋不是唯一喜歡聖誕樹的人。這天她經過聖誕樹時，一直覺得有一道眼光直盯著自己，但是樹旁並沒有別人，後來她抬頭仔細一看，竟然發現接近樹的頂端，有一雙大眼睛正在東看西看，原來是自家的黑貓「Twigget」悄悄地爬上樹啦！
瑞秋表示Twigget是家裡的新成員，這是牠第一次過聖誕節，當瑞秋正在佈置聖誕樹時，Twigget就決定這棵樹屬於牠，拒絕讓瑞秋掛上其它裝飾品，而當瑞秋發現Twigget爬上樹時，這才驚覺原來Twigget已經將聖誕樹當大型貓跳台玩，而牠才是聖誕樹上最好的「活體裝飾」！
網友看了照片都忍不住笑說：「這裝飾品也太難找了」、「眼睛都要花了」、「請問這裝飾品哪裡買？」、「聖誕樹都變成貓玩具了」、「覺得應該去買一棵聖誕樹了」。（編輯：陳珮瑜）