F級選美冠軍:被王力宏嘴唇接觸「沒人信」 李靚蕾幫報仇
李靚蕾宣戰前夫，踢爆王力宏愛到處留情，更出征BY2妹YUMI是砲友之一，事件鬧得沸沸揚揚，就有網友提到，當年菲律賓選美冠軍、來台發展的女星維多利亞，就曾被王力宏搭訕、嘴唇接觸，但因王力宏是「優質偶像」，網友不採信並攻擊維多利亞是「野雞想飛上枝頭當鳳凰」，如今隨著李靚蕾的爆料，終替維多利亞挽回名譽。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-19 15:14:08｜2021-12-19 15:15:31
維多利亞多年前曾對《壹週刊》表示，因唐志中關係，常在酒吧跟陳建州、潘瑋柏玩在一起，她在酒吧被王力宏搭訕，王不時稱讚維多利亞漂亮，也表明有好感，此後維多利亞常出入王力宏家，而王為了隱藏身分，都自稱Alex，且每天傳7、8封訊息給女生，2人更有「嘴唇的接觸」，但因為沒共同話題，地下戀無疾而終。
該新聞當年讓維多利亞被攻擊，網友深信王力宏形象，反轟女生是胸大無腦的脫星，「王力宏怎麼可能會看上妳？」更指維多利亞是「野雞想飛上枝頭當鳳凰」，最後陳建州、唐志中、潘瑋柏都與維多利亞切割，也不願多做回應，因為「多講什麼都是幫她炒新聞」；直到現在李靚蕾撕下王力宏的「優質偶像」面具，維多利亞形象終洗白。
維多利亞2002年頂著菲律賓小姐冠軍頭銜來台發展，她作風豪放、坦率敢言，F級傲人上圍備受矚目，曾因減肥在節目中吐血成為話題女王，是當時綜藝節目的搶手貨。她2006年和經紀公司鬧翻後退出演藝圈，2009年原打算拍寫真集復出，最終被媽媽勸阻，轉型當律師，並於2015年嫁給小6歲男友。