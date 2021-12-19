李靚蕾「摧毀王力宏」秒變蕾神 柯以柔揭背後強大容忍力
王力宏日前以婆媳問題解釋與李靚蕾離婚原因，怎料沒多久卻遭對方毀滅式爆料，控訴他12項罪狀，讓王力宏瞬間從情歌王子，淪為愛約砲、棄家不顧的淫亂渣男，而大動作撕開王力宏真面目的李靚蕾，也被網友封為「蕾神」。對此，曾因老公出軌而離婚的柯以柔，昨（18）日晚間也透過臉書抒發心情，並透露李靚蕾之所以可以那麼勇敢的原因。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-19 16:11:01｜2021-12-19 16:14:14
柯以柔前夫郭宗坤曾於2017年外遇女員工，讓她堅決離婚並提告，一審時宣判女方勝訴離婚，且男方須賠償40萬，郭宗坤決定再提上訴，至今二審結果都還未出爐。如今看到李靚蕾為自己挺身而出，讓王力宏外遇、出軌等行徑東窗事發，柯以柔當時的回憶瞬間湧上心頭，也大讚李靚蕾是一個勇敢的媽媽：「我以為自己忍的住，過往的畫面如雪片般落下，堆疊身為一個媽媽所擁有的堅強，勇敢。」
柯以柔認為天下的媽媽都會為了孩子，變得更加堅強：「絕對超乎你想像的強大且戰鬥力十足，媽媽可以為愛包容很多事，也可以為了保護孩子對抗很多事。」並致敬所有偉大且強韌的女人和媽媽們：「不要當我們媽媽是塑膠做的，媽媽的名字叫做無敵鐵金鋼，我們連鬼都不怕因為鬼話聽多了。」