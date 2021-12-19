王力宏等被告？她揭「公關處理內幕」 曬74字道歉稿示範
王力宏爸爸昨（18）日深夜突然發出聲明，指控李靚蕾毀滅式爆料是她2年處心積慮的結果，隨後也遭對方列出7點反擊，李靚蕾澄清該爆料文是這幾天在閨密的陪同下完成，也打臉王力宏爸爸：「如果我處心積慮，就不會錯過為自己發聲的最佳時機。」更表示若王力宏今天下午3點前未親自道歉，就會尋求法律途徑對對方和王爸爸提出誹謗告訴，如今期限已經超過，王力宏依舊神隱，讓網友質疑其公關團隊的處理方式，對此，廣告小妹也發文提出見解，並曬出一名公關替王力宏撰寫道歉稿的範本。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-19 16:58:47
廣告小妹收到許多網友提問「幾位當事人的公關團隊是不是還在睡」，她表示不是每一位藝人背後都有一個所謂「公關」，很多時候都只是經紀人在處理，經紀人也有可能是家人，真相也只有當事實人最清楚，還是靠自己做可靠，也建議坦蕩的人找公關，沒把握的找律師，或是找信得過的資深公關處理，不過就是必須得「下重本封口」：「因為在溝通過程中，必須達到基礎程度上的坦誠，不然公關會不知道止血的底線在哪裡、該和誰私下和解。」
廣告小妹透露剛挖掘一位「公關小天才」，對方親自將王力宏擬搞、示範道歉，令廣告小妹十分佩服，也喊話要將這帖「良方」送給王力宏：「我生長於精英家庭，在父母的高度期盼下備受壓力。我的雙性戀性向從未獲得他們的理解。在重重壓力之下，我性愛成癮。傷害了我的妻子、我的家人，我很抱歉。我願接受治療，找回初心。」